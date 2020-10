"Nunca habían hablado desde el corazón, algo cambió": Ingrid Betancourt sobre perdón de Farc

Ingrid Betancourt dijo en Mañanas BLU que al leer la carta de perdón de las Farc se afectó mucho, pero destacó el cambio de postura, al reconocer que, por primera vez, están hablando desde un sitio que no es el de la doctrina, sino desde la compasión por el otro.

“Uno sentía que ellos estaban agarrados por unas limitaciones ideológicas y cada vez que hablaban del secuestro, era para justificarse o para negar la gravedad del dolor, no había empatía, era una cosa muy dolorosa”, aseguró.

Sentí que algo había cambiado, me pareció que salieron de su libreto

Betancourt confesó que en esta ocasión la carta sí le llegó. “Sentí que algo había cambiado, me pareció que salieron de su libreto, de esa camisa de fuerza en la que se habían metido. He leído la carta como 10 veces y la analicé con mucho cuidado, por primera vez hablan del corazón”.

De acuerdo con la excandidata presidencial, estos años en los cuales los comandantes de las Farc han entrado a la sociedad, se han podido dar cuenta de algún modo de todo el daño que causaron.

“El salir de la selva, de un mundo irreal donde ellos eran los dioses y los amos de la vida. Entran a una sociedad democrática en la que se confrontan con la realidad emocional de todos los colombianos que les duele lo que sucedió (…). El clamor de Colombia desde la firma de paz es preguntarse cómo ellos pueden tener el cinismo de decir que el secuestro era un acto de guerra, a ellos les costó años entender que eso no era válido”, agregó.

Destacó que por primera vez las Farc están hablando desde la mirada de aquellos a quienes les hicieron daño y hacer el duelo con las víctimas. “Eso no resuelve los problemas, pero nos deja en claro que con esta gente podemos hablar”, enfatizó.

¿Volvería a la política?

“No estoy cerrada a nada, y no porque quiera volver a la política. Para mi familia la política es como una maldición. Mis hijos, mi madre, hermana, sobrinos, todos los días me repiten la felicidad de que yo no esté en política. Eso me siembra en el día de hoy”, señaló.

