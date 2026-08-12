Ocho derrumbes paralizan puerto de Buenaventura tras terremoto en el país, confirma Fedetranscarga

El terremoto que sorprendió al país esta semana, incluyendo al Chocó, también está generando afectaciones en el puerto de Buenaventura, donde están interrumpidas las labores de exportación e importación, teniendo en cuenta que más de ocho derrumbes están impidiendo la llegada de los camiones de carga.

Esa dificultad también se une al bloqueo por derrumbe en la vía La Línea, puntualmente en la ruta Cajamarca-Calarcá, que estaba obligando a los conductores a desviarse por manizales, hoy damnificada por el movimiento telúrico. Así expresó su preocupación el presidente de Fedetranscarga, Arnulfo Cuervo.

“Cuando hablamos de transporte de carga tenemos una enorme problemática, sobre todo en la vía Buenaventura, ya que nuestro principal puerto en el Pacífico está bloqueado. Tenemos más de ocho derrumbes de tierra que han taponado la vía y eso ha generado una parálisis del principal puerto de Colombia en el Pacífico. Lo que hemos pedido al Gobierno es que lo más pronto posible se habilite, pues solo hay paso para ambulancias y demás por temas humanitarios”, declaró a Blu Radio.

Además, según Cuervo la orden que tiene el ministerio de Transporte es solucionar los problemas que venían teniendo con el gabinete de Gustavo Petro tales como la seguridad en las carreteras, la sobreregulación de leyes para vehículos de carga y la falta de inversión en infraestructura, denunciando que hay alrededor de 60 obras que quedaron inconclusas.



“El cuatrienio que termina nos deja huérfanos de seguridad, más de 2.800 bloqueos en cuatro años. Asimismo, un billón de pesos se dejó de invertir por parte de la ANI y el Ministerio de Transporte el año pasado. Quedaron alrededor de 60 obras de infraestructura inconclusas de importancia estratégica para el país”, agregó.

A propósito del sufrimiento por el sismo, el presidente de la Federación de Transportadores anunció que asumirán los envíos por tierra de todas las ayudas humanitarias hacia las ciudades que resultaron afectadas por el terremoto. En otras palabras, serán cerca de 30.000 automotores los que estarán disponibles para transportar las donaciones desde cualquier punto de Colombia.

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“Lo hacemos con todo el gusto. Los fletes generados en los camiones, el costo de los combustibles, los peajes y demás, salarios de conductores, lo asumen los empleados de Fedetranscarga en beneficio quienes hoy están sufriendo esta tragedia que consideramos de una magnitud enorme para el país”, acotó.

Para hacer claro el panorama, un flete que vaya desde Barranquilla hacia el Eje Cafetero, sabiendo que es uno de los puntos afectados, tendría hoy en día un costo estimado de ocho millones de pesos.