Odontólogo santandereano se recuperó de coronavirus en España

Se trata del bumangués Germán Camilo Solano, de 54 años, quien estudió en el colegio San Pedro Claver, institución de la que se graduó en el año 1983 y luego pasó a la Universidad Santo Tomás donde se formó como odontólogo profesional. Posteriormente viajó a España con su familia en el año 2001, país donde ha venido ejerciendo su profesión en la comunidad autónoma de Cantabria, donde tiene su clínica dental.

En este caso lo primero fue la fiebre, tos seca y dolor de cabeza, por ese motivo Solano llamó a los médicos quienes le confirmaron que se trataba de coronavirus y le recomendaron confinamiento total e inmediato y que no tuviera contacto con ninguna persona de la casa, (Solano vive con sus tres hijas y su esposa). Luego empezaron las llamadas diarias de seguimiento al contagio pero desafortunadamente tuvo una caída y fue necesario recluirlo en el Hospital de Sierrallana, donde pasó a cuidados intensivos.

Posteriormente Solano fue remitido al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla en Santander, España, donde estuvo internado durante 16 días en cuidados intensivos, y como el pulmón casi no respondía debió ser entubado, en ese sentido Solano aclara que la atención médica fue excelente.

En síntesis el contagio de coronavirus del señor Germán fue muy particular porque en principio no se trataba de un paciente con mayores complicaciones de salud pero de un momento a otro se complicó todo cuando apareció una neumonía bacteriana, luego llegó un herpes pulmonar y más tarde una tromboembolia pulmonar, aunque en esa parte Solano explica que los médicos se comportaron de la mejor forma y lo apoyaron.

“Las oraciones de mi familia, la fe en Cristo, hicieron que yo saliera adelante y al fin yo digo que los médicos, las enfermeras, los sanitarios, toda esta gente, todas estas personas, todos estos ángeles como yo los llamo, son gente que son instrumentos de Dios, para que sus cosas se cumplan. Así que yo pienso que tenemos que tener mucha fe en Dios, en la virgen, en que Jesucristo nunca desampara”, explicó Solano.

De igual forma el odontólogo egresado del colegio San Pedro Claver envió una voz de aliento no sólo a Bucaramanga, a Santander, sino también a Colombia, porque “se trata de un virus al que hay que respetar muchísimo, que no hay que relajarse, porque realmente es un virus que es muy desconocido, todavía se están experimentando con cosas que a veces funcionan y a veces no funcionan, así que de todas formas esto tendrá que pasar un día y retomaremos y en ese sentido si nos dicen que nos confinemos, pues debemos hacerlo porque no es para asustarse, pero tampoco es para no tenerle respeto y hay que tener mucho cuidado por el bien de nuestras familias”, dijo Solano lleno de esperanza.

Así, después de 16 días de estar interno en una unidad de cuidados intensivos el odontólogo santandereano Germán Camilo Solano logró recuperarse y en una nueva prueba de coronavirus dio resultado negativo, lo que lo lleno nuevamente de vida y fe en Dios, como él mismo lo aseguro en BLU RADIO.