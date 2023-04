ONG piden a Petro que la cumbre sobre Venezuela impulse los derechos humanos

Varias ONG defensoras de los derechos humanos pidieron este lunes en una carta abierta al presidente de Colombia, Gustavo Petro, que la cumbre sobre Venezuela que planea acoger el mandatario esta semana ponga el foco sobre el Estado de derecho y la situación de los presos políticos en el país.

"Consideramos fundamental que las conversaciones de Bogotá procuren que Venezuela recorra el camino hacia el restablecimiento del Estado de derecho como elemento esencial para superar la crisis de derechos humanos que atraviesa desde hace años", dijeron las organizaciones, entre las que se encuentra Amnistía Internacional.

En concreto, los grupos pidieron que las autoridades venezolanas se comprometan a luchar contra la impunidad, y valoraron el objetivo promulgado por Petro de que el país presidido por Nicolás Maduro vuelva al Sistema Interamericano de Derechos Humanos (IDH).

También exigieron que se establezca una hoja de ruta para liberar a las personas encarceladas "por motivos políticos". "En la actualidad se estiman alrededor de 300 personas detenidas arbitrariamente", dice la carta.

Publicidad

Por último, las organizaciones criticaron el proyecto de ley para fiscalizar la actuación y financiación de las ONG que aprobó en enero el Parlamento venezolano, y pidieron que "estas propuestas legislativas que limitan la defensa de derechos humanos" sean "desechadas".

Con todo, los grupos elogiaron la celebración de la cumbre y desearon que se convierta en "un espacio fructífero".

La carta abierta la firmaron, además de Amnistía Internacional, la Comisión Internacional de Juristas, la Washington Office on Latin America (WOLA), el Global Centre for the Responsibility to Protect (GCR2P) y el International Service for Human Rights (ISHR).

Publicidad

El encuentro en Bogotá sobre Venezuela se realizará este martes, y contará con la asistencia de cancilleres o delegados de alrededor de 20 países, incluidos representantes de Estados Unidos.