"Entró de forma inapropiada a Colombia": canciller Álvaro Leyva sobre Juan Guaidó

Luego de salir triunfante en la votación de la moción de censura que la oposición adelantó en su contra en la plenaria de la Cámara de Representantes, el canciller Álvaro Leyva se refirió a la presencia del dirigente de la oposición venezolana, Juan Guaidó, en el país, a pocas horas de qué se da inicio a la cumbre internacional sobre Venezuela que se llevará a cabo en el Palacio de San Carlos, sede de la Cancillería.

Leyva señaló que nunca ha tenido contacto con el expresidente de la Asamblea Nacional y expresidente interino de Venezuela, y que se desconoce su ubicación actual en el país.

“Obviamente no es que quiera participar, no está invitado (…) Si no aparece corre riesgos porque entró en forma inapropiada y en Colombia cumplimos la ley”, sostuvo el canciller.

El encuentro contaría con la participación de representantes de 20 países, el presidente Gustavo Petro, y altos funcionarios del Gobierno, quienes posteriormente darán una declaración pública.

Leyva se encontraba en el Congreso recibiendo los resultados de la votación de la moción de censura que el Centro Democrático y Cambio Radical habían adelantado en su contra hace dos semanas. Con 108 votos negativos y 13 a favor, la Cámara de Representantes negó la solicitud de apartar al ministro de su cargo por cuenta de los diferentes frente al nombramiento polémico de embajadores y cónsules.

“Agradezco mucho el apoyo, me compromete todas las veces más y es parte de lo que yo siempre he buscado y es que el Congreso se vincule a la acción que se está adelantando en el exterior”, afirmó el alto funcionario.

