ONU recibió 14 denuncias de asesinatos de defensores de DDHH en Colombia durante enero

La Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia reveló este miércoles, 16 de febrero, un informe según el cual entre el 1 de enero y el 31 de enero de 2022 se recibieron 14 denuncias de homicidios de defensores de derechos humanos en el país.

De estos 14 casos descritos explican que 3 de ellos han sido verificados, 10 más se encuentran en dicho proceso y 1 fue considerado no concluyente “las alegaciones o quejas que la oficina no logra verificar son denominados casos no concluyentes”.

Publicidad

Los tres casos que fueron verificados ocurrieron en el municipio de Buenos Aires, en Cauca. De los 10 en verificación, 8 pertenecen a hombres y 2 a mujeres.

Publicidad

Asimismo, los casos en verificación se han registrado en Putumayo, Arauca y Cauca, cada uno con dos reportes, así como Nariño, Chocó, Antioquia y Casanare con un registro en cada departamento.

Por último, explican que para confirmar estos casos se tienen en cuenta dos criterios. Primero que la persona cumpla con el carácter de defensor de derechos humanos definido en la declaración de Naciones Unidas sobre defensores de derechos humanos y segundo, que una de las hipótesis de su homicidio esté vinculada a su actividad como defensor.

Publicidad

Le puede interesar. Escuche El Mundo Hoy: