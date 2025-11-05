Otra mujer asesinada en Arauca: ya son diez las víctimas en lo corrido del año

La Defensoría del Pueblo advirtió que la mayoría de estos crímenes estarían relacionados con el conflicto armado, lo que refleja un grave deterioro en la protección de los derechos de las mujeres en la región.

La entidad recordó que las víctimas estaban amparadas por el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y reiteró que, según los diez mínimos humanitarios establecidos para Arauca, “el cuerpo de la mujer no es territorio de guerra”.

La Defensoría instó a las autoridades competentes a aplicar las recomendaciones de la Alerta Temprana 014 de 2025, en la que se advierte sobre los riesgos específicos que enfrentan las mujeres por el conflicto y las violencias basadas en género, incluyendo la instrumentalización física y emocional.

Referencia feminicidio Foto: ImageFx

Asimismo, pidió la adopción inmediata de medidas que permitan prevenir, sancionar y erradicar todas las formas de violencia y discriminación contra las mujeres.



Finalmente, la Defensoría hizo un llamado a los grupos armados para que respeten la vida y la libertad de las mujeres, especialmente en las zonas rurales, y puedan construir un futuro libre de violencia.