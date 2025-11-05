En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Jaime Esteban Moreno
Zohran Mamdani
Palacio de Justicia
Ataques a 'narcolanchas'

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Otra mujer asesinada en Arauca: ya son diez las víctimas en lo corrido del año

Otra mujer asesinada en Arauca: ya son diez las víctimas en lo corrido del año

La violencia contra las mujeres no da tregua en Arauca. Una nueva víctima eleva a diez el número de mujeres asesinadas este año en el departamento.

Publicidad

Publicidad

Publicidad