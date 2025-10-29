Pacientes exigen a senador Wilson Arias rectificar declaraciones de presuntos vínculos comerciales

Pacientes Colombia, movimiento que reúne a 202 organizaciones de pacientes en todo el país, pidió al senador Wilson Arias rectificar de forma inmediata sus declaraciones en la Comisión Séptima del Congreso, donde aseguró que la organización hacía parte de la Asociación Colombiana Saludable y que esta se encontraba registrada como una IPS. Según el colectivo, las afirmaciones son falsas y no corresponden a su naturaleza ni a su trabajo como representante de la sociedad civil.

La organización aclaró que no es una institución prestadora de salud ni tiene ánimo de lucro, inversiones comerciales o vínculos con entidades privadas. Indicó que su labor se centra en la defensa de los derechos de los pacientes frente a las dificultades del sistema de salud.

Foto: Pacientes Colombia

Denis Silva, vocero del movimiento, manifestó que las palabras del senador Arias carecen de sustento y pidió que se investigue con rigor antes de hacer señalamientos que puedan afectar la credibilidad de las organizaciones sociales.

Pacientes Colombia anunció que solicitará ser escuchada por la Comisión Séptima del Senado para aclarar los hechos y que emprenderá acciones legales, incluida la solicitud formal de réplica, para exigir la rectificación pública del congresista.



Asimismo, el movimiento reiteró su compromiso de continuar con la defensa de los usuarios del sistema de salud bajo los principios de transparencia, independencia y responsabilidad social.