¿Para dónde va? Tanja Nijmeijer renunció al partido Farc por "no sentirse sintonizada"

La holandesa Tanja Nijmeijer, conocida en su paso por la Farc como ‘Alexandra Nariño’, renunció al partido político creado por esa guerrilla tras la firma de los acuerdos de paz en 2016.

En una misiva enviada a sus excompañeros de armas, la exguerrillera aseguró que “lleva años en un espacio sin sentirse sintonizada con lo que se decide, discute o planifica”.

Publicidad

“Para mí, el partido ha mutado en algo que no puedo asimilar todavía, quizás comprender nunca. Pero de lo que sí estoy segura, es que ya no encaja conmigo”, agregó.

Vea aquí: Luego de 18 años desaparecido, encuentran restos de menor reclutado por las Farc

Conozca el comunicado completo de Tanja Nijmeijer:

Publicidad

“Estimados camaradas:

Creo que cuando se lleva años en un espacio sin sentirse sintonizada con lo que se decide, discute o planifica, es hora de partir antes de convertirse en obstáculo. Para mí, el partido ha mutado en algo que no puedo asimilar todavía, quizás comprender nunca. Pero de lo que sí estoy segura, es que ya no encaja conmigo. Presento mi renuncia al partido; no cumpliré más tareas partidarias. Estaré disponible para cualquier cosa que puedan necesitar en lo personal, ya que parto con un sincero aprecio para muchos y muchas de ustedes.

Saludo cordial,

Alexandra Nariño”

Nijmeijer, de 41 años, responde ante la JEP junto a otros 15 exmiembros de las Farc por crímenes cometidos en el marco del conflicto colombiano como los secuestros de los diputados del Valle del Cauca e Ingrid Betancourt.