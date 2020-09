Para tapar la masacre de la Policía ensuciaron a los jóvenes de la protesta: Petro

El senador Gustavo Petro, en entrevista con Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire, calificó de graves los señalamientos hechos, desde el Gobierno Nacional, en el sentido de que durante las protestas por la muerte de Javier Ordóñez, en las que, entre otras cosas, se quemaron varios CAI de la Policía, hubo infiltrados de grupos armados ilegales.

“El movimiento Colombia Humana no es anarquista, no sé qué me quiere insinuar con anarquista, que porque los jóvenes se indignaron por la muerte del abogado Ordóñez, jóvenes populares, y rodearon los CAI de manera espontánea, en cuestión de horas. A la prensa se le endilgó la matriz que tenían que decir que eran vándalos que estaban ligados a las disidencias de las Farc”, dijo.

Añadió que la declaración de alias ‘Uriel’, de quien dijo que no sabe si existe o no, decía “cosas” completamente diferentes a los titulares de los medios de comunicación.

“Me parece que la gravedad de los hechos que se suscitaron en la masacre de Bogotá, que no es solamente el asesinato del abogado Ordóñez, que es lo que desencadenan una reacción en cuestión de horas. Se torna violenta, pero en la cual vuelve y mata a 10 jovencitos, con videos y todo”, indicó.

Añadió que para tapar la brutalidad de ese hecho y las consecuencias políticas del mismo el Gobierno recurrió a la versión de que las marchas estaban infiltradas.

“Para tapar la brutalidad de ese hecho, para tapar las consecuencias políticas de la masacre de Bogotá, tienen que ensuciar a los jovencitos de vandalismo y de relaciones con la guerrilla y el terrorismo para que los muertos no aparezcan tan de bulto”, manifestó.

Añadió que, así las cosas, no se puede caer en la “visión tan asquerosa” con la que se ha intentado manipular a la sociedad colombiana.

“En un estado de derecho no se puede soportar que la fuerza pública asesine a una juventud desarmada solo porque protestan”, añadió.

Agregó que él condenó la quema de los CAI, porque no la estaba promoviendo.