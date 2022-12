¿Partidos divididos por posible extensión de periodos de mandatarios locales?

Senadores del Partido Conservador, Liberal, Cambio Radical, Centro Democrático y la U crearon un bloque opositor a la iniciativa luego de que superara su primer debate en la Cámara de Representantes.

Un día después de que el proyecto que busca unificar los periodos de los mandatarios locales con el del presidente superara su primer debate después de una larga y tensa discusión en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, varios senadores expresaron su descontento con la iniciativa y anunciaron que se opondrán a su trámite en el Senado.

Publicidad

El bloque está integrado por David Barguil del Partido Conservador, Rodrigo Lara de Cambio Radical, Gabriel Velasco del Centro Democrático, Juan Felipe Lemus del Partido de la U y Fabio Amín del Partido Liberal.

“Uno no manosea la democracia ni juega con ella. Los alcaldes y gobernadores fueron elegidos por un periodo de 4 años y no podemos, a través de una leguleyada, extender ese periodo y quebrar la democracia. Hacemos un llamado al Gobierno Nacional para que asuma una postura clara en defensa de la democracia y no se vaya a prestar para esta vagabundería de cambiar las reglas del juego a mitad del partido”, señaló el senador Barguil.

Vea aquí: Aprobado en primer debate extensión de periodo de mandatarios locales hasta 2022

Lo que llama la atención es la postura diferente de estos legisladores con la de sus compañeros de partido en la Cámara de Representantes. El principal promotor de este proyecto en la Comisión Primera fue el congresista vargasllerista César Lorduy, y el resto de los parlamentarios de esta colectividad votaron positivamente el articulado. Sin embargo, el senador Rodrigo Lara, integra el bloque opositor e indicó que el proyecto es inconstitucional.

Publicidad

Al ser cuestionado sobre la división de posturas dijo: que "aquí tenemos un grupo de congresistas libres, jóvenes y que han tomado la decisión de impedir que esta norma tenga éxito y que se modifiquen las reglas del juego en plena época electoral".

El caso se repite con Barguil del Partido Conservador, Gabriel Velasco del Centro Democrático, y Juan Felipe Lemus del Partido de la U, cuyos partidos apoyaron mayoritariamente el proyecto en la Comisión Primera.

Publicidad

“Esto es una clara burla contra el elector primario. Desde la comisión primera del Senado la bancada liberal anuncia que este proyecto no puede continuar. Cualquier situación desafortunada que esté sucediendo en Cámara debe ser corregida en Senado y nos ocuparemos de defender una democracia que eligió por un periodo constitucional”, afirmó por su parte el senador Amín.