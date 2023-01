Paz total, en crisis: Fiscalía niega solicitud de suspender órdenes de captura a 16 paramilitares

Blu Radio y Noticias Caracol conocieron en exclusiva dos cartas en las que la Fiscalía General de la Nación responde al pedido del Gobierno nacional sobre levantar las órdenes de captura de algunos cabecillas paramilitares más importantes del país del Clan del Golfo y del grupo Los Pachenca.

La respuesta de la Fiscalía, en cabeza de Francisco Barbosa y la vicefiscal, Martha Macera, está dirigida al comisionado de Paz, Danilo Rueda, tras la solicitud del Gobierno de Gustavo Petro, que ese organismo levantara las órdenes de captura de 16 jefes de esos grupos paramilitares , que operan en la Sierra Nevada de Santa Marta, para avanzar en el proceso de la paz total.

La Fiscalía deja claro que no puede levantarles las órdenes de captura porque la ley no permite ese procedimiento con grupos que no tienen estatus político y que solo pueden ser tratados bajo un plan de sometimiento a la justicia.

Aunque el Gobierno asegura que la solicitud está amparada en normas que permiten esa facultad, la Fiscalía enfatiza que legalmente y constitucionalmente no hay sustento jurídico para levantar dichas órdenes.

Entre las 16 solicitudes de órdenes de captura que había solicitado el Gobierno hay personas que están siendo procesadas por delitos como homicidio de líderes sociales, narcotráfico. Asimismo, hay tres que ya están detenidos.

Esta respuesta de la Fiscalía es un golpe para el Gobierno, porque estos hombres, a los que pretendía que se les levantara las órdenes de captura, serían voceros de eventuales diálogos, en el marco de la paz total.

Cabecillas Clan del Golfo:



Jobanís de Jesús Ávila Villadiego, conocido como ‘Javier’ o ‘Chiquito Malo’

José Gonzalo Sánchez Sánchez, conocido como alias ‘Gonzalito’

Alexander Celis Durango, conocido como ‘Bayron’

Jorge Emilson Córdoba Quinto, conocido como ‘Negro Perea’

José Miguel Demoya Hernández, conocido como ‘Chirimoya’

Orlando Ostén Blanco

Luis Armando Pérez Castañeda

Alex Sierra Moncada

Cabecillas grupo paramilitar Los Pachenca



Fredy Castillo Carrillo

Carmen Evelio Castillo Carrillo

José Luis Pérez Villanueva

Norberto Quiroga Poveda

John Rafael Salazar Salcedo

Cesar Gustavo Becerra Gómez

Eduar Castaño Morales

Santiago Rafael Pertuz Caballero

