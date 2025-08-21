¿Acuerdo de paz se puede revocar? Exministro de Santos se pronuncia a polémica

Guillermo Rivera, exministro del Interior durante parte del Gobierno de Juan Manuel Santos, se pronunció sobre la reciente iniciativa de un referendo que busca revocar el acuerdo de paz con las Farc. Aunque reconoció la posibilidad jurídica de tal mecanismo, fue enfático en su inconveniencia política y la improbabilidad de su éxito.

A la pregunta sobre si esta iniciativa es jurídicamente posible, Rivera señaló en diálogo con Mañanas Blu con Camila Zuluaga que, en efecto, es “posible jurídicamente”. Explicó que la Registraduría Nacional ya ha reconocido a los ciudadanos que impulsan esta idea y les ha facilitado los formularios para la recolección de firmas.

Este punto lo diferencia de la postura del exjefe negociador del Gobierno Humberto de la Calle, quien a través de redes sociales mencionó que es “necesario discutir de nuevo la correcta aplicación de lo relativo a cultivos de uso ilícito y poner al día la JEP”.

Disidencias de las Farc Foto: AFP, referencia

Rivera aclaró la aparente contradicción, explicando que la preocupación de De la Calle se centra en las consecuencias. Y es que el exfuncionario mencionó también que por las demoras en cuando a la implementación del acuerdo del 2016 se han “provocado” un “desprestigio y ha abierto la puerta para que, ante ausencia de sanciones oportunas, se recrudezca la sensación de desproporción en materia penal en amplios sectores de la sociedad”.

“Lo que señala el doctor Humberto de la Calle en este trino es que, si eso llegara a ocurrir, es decir, que, si recogieran el número de firmas necesarias y que luego en la votación del referendo se obtuvieran las mayorías necesarias para derogar, pues el Estado colombiano estaría incurriendo en una perfidia”, aseveró el exministro.

Rivera coincidió en que sería “un hecho de una enorme gravedad desde el punto de vista del derecho internacional” si Colombia incumpliera un acuerdo validado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Sin embargo, reiteró que la Constitución contempla el referendo como un mecanismo de participación directa para revocar normas constitucionales y legales.

Publicidad

A pesar de la viabilidad jurídica, el exministro se mostró crítico con la intención: “Me parece políticamente inconveniente desde todo punto de vista”, añadió.

Para él, este tipo de iniciativas “surgen justamente en estas épocas electorales” y sus promotores buscan “una excusa para salir a la calle, para recoger apoyos a sus aspirantes al Congreso de la República. Eventualmente a la Presidencia”.