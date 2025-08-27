Alias ‘Kevin’ está suministrando información que ayudará a capturar a 'Mordisco': mindefensa

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, destacó la entrega a las tropas de Anderson Andrey Vargas, alias Kevin, máximo cabecilla de la estructura ‘Carlos Patiño’ de las disidencias en el Cauca, asegurando que era un logro para la intervención de la Fuerza Pública en esa zona del país y más al haberlo logrado sin un disparo.

“Esto se debe a las operaciones que estamos adelantando en dicha región. La operación Perseo en el Cañón del Micay, con esos golpes contundentes en el área de Honduras la semana pasada, es confirmado que la recuperación del Cañón del Micay es irreversible”, aseveró el ministro.

De acuerdo con el organigrama de inteligencia, alias ‘Kevin’ figuraba como cabecilla con control directo sobre una de las compañías más activas del frente. Su salida deja en manos de otros mandos, como alias ‘Giovani’ y alias ‘Farley’, la responsabilidad de sostener el control delictivo en la zona. Sin embargo, el golpe afecta la cohesión de la estructura, compuesta por al menos 372 integrantes en armas y 44 en redes de apoyo, según reportes oficiales.

Alias Kevin Foto: Fuerzas Militares

Además, el ministro Sánchez señaló que el sometimiento de Kevin se convierte en una oportunidad para ir por otros cabecillas y, en especial, por alias ‘Iván Mordisco’, quien ha sembrado terror en esa zona del país en medio de su control del narcotráfico y confrontación con otros grupos ilegales.

“Hoy está bajo la justicia con un trato digno, acorde a como marca la Constitución y la ley, y también suministrando información muy relevante que nos permitirá ir detrás de alias ‘Mordisco’. Con alias ‘Kevin’ ya es el cuarto objetivo neutralizado de los cinco objetivos que nos trazamos para este año. El primero fue alias ‘Mocho’, cabecilla principal del bloque occidental ‘Jacobo Arenas’; el segundo alias ‘Cholinga’, un criminal que en el norte del Cauca intentó expandir ese cáncer criminal hacia Huila y hacia el Tolima; alias Libardo, quien sucedió alias ‘Cholinga’. El único que nos queda es alias ‘Marlon’, detalló el ministro.

En el departamento del Cauca continúan las operaciones y despliegue de las tropas para enfrentar a las disidencias y otros grupos ilegales que tienen alta injerencia en la zonas rurales y corredores terrestres y fluviales. Allí se desarrollaron las operaciones Némesis, Cordillera, Perseo, Escudo del Norte, Coraza y Sultana por parte del Ejército, Fuerza Aeroespacial Colombiana, Armada y Policía Nacional.