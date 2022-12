Apoyo a proceso con Farc dependerá de si acuerdo es justo: analista republicano

Robert Macaulay, analista político del Partido Republicano, habló en Mañanas BLU sobre las razones por las que Donald Trump ganó las elecciones en Estados Unidos y cómo sería la relación del gobierno del nuevo presidente con Colombia.



Macaulay explicó que la victoria de Trump se puede ver como un deseo de cambio por parte del pueblo “y el hecho que Hillary Clinton es una candidata impopular con grandes problemas de corrupción con falta de logros y mentiras”.



Además, “la gente no la quiere porque es una persona del pasado que solamente nos traería más de lo mismo”, dijo.



El analista se refirió al proceso de paz entre el Gobierno colombiano y las Farc afirmando que la idea de Estados Unidos es ser fuerte contra el terrorismo y Colombia encontrará apoyo en los diálogos “si el acuerdo de paz es justo”.



Agregó que el respaldo al proceso dependerá de “como sea, de si se defiende al pueblo colombiano y no se da a las Farc derechos que no deberían tener”.



“Todo el mundo quiere paz, pero hay que tener paz bajo las condiciones correctas”, aseveró.

