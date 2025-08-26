El Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, en articulación con el Ministerio de Educación, presentó los avances y perspectivas de Artes para la Paz, considerado el programa de educación artística más ambicioso en la historia de Colombia.

La ministra Yannai Kadamani Fonrodona destacó que esta iniciativa busca consolidar el arte como una herramienta de paz, convivencia escolar y bienestar para niñas, niños y jóvenes. En 2025 se proyecta la contratación de 4.000 artistas formadores y sabedores, con la meta de llegar a 8.000 en el cuatrienio, fortaleciendo así las trayectorias de educadores culturales y la preservación de saberes tradicionales.

”Artes para la Paz”: un millón de estudiantes se formarán en arte y cultura durante el cuatrienio Foto: suministrada

El programa contempla formación en música, danza, teatro, escritura creativa y audiovisuales, con un modelo pedagógico basado en la creación, el vínculo y la convivencia, bajo enfoques de cultura de paz, diferencial y biocultural.

De los recursos previstos, el 67 % se destinará a procesos de formación, el 20 % a talento humano, el 5 % a dotaciones artísticas, otro 5 % a convocatorias y el 2 % a gestión administrativa. Para este año, se prevén dotaciones artísticas en colegios y escuelas municipales, además de kits para danza y audiovisuales, sumados a los más de 600 entregados desde 2023.

Artes para la Paz ya está presente en los 32 departamentos y 732 municipios, con especial impacto en territorios PDET y ZOMAC, comunidades étnicas, centros penitenciarios y jóvenes rurales. “Este es un programa histórico que reconoce al arte como fuerza transformadora de la vida en comunidad y como camino hacia la paz”, subrayó la ministra Kadamani.