"Ataque a la fuerza pública refleja que el cese al fuego está 'pegado con babas'": Ideas para la Paz

Las declaraciones del ministro del Interior, Alfonso Prada, quien admitió que el Gobierno del presidente Gustavo Petro está contemplando entregar el estatus político a los disidentes de la Segunda Marquetalia, han generado una fuerte polémica en el ámbito político en los últimos días.

“Todas las limitaciones que tengamos legalmente vamos a tratar de superarlas en el escenario natural, para ello que es el Congreso de la República”, indicó el jefe de la cartera, lo que abrió un fuerte debate acerca de la viabilidad de estos procesos de negociación.

Al respecto, María Victoria Llorente, directora de la Fundación Ideas para la Paz, se habló en Sala de Prensa Blu sobre la intención del Ejecutivo de llevar a la mesa de diálogos a diferentes organizaciones ilegales y sobre las dificultades que se podrían dar en el transcurso de ese objetivo de la 'paz total'.

“Este es un debate que es muy complejo de dar, porque diría que lo primero es decir cuál es la caracterización de estos grupos. ¿Qué son en realidad estos grupos disidentes? Nadie puede negar que 'Iván Márquez' fue jefe del grupo negociador de las Farc y firmó el acuerdo de 2016. Nadie niega su trayectoria, pero la pregunta es si, por ejemplo, el proyecto 'Segunda Marquetalia' hace parte de ese proceso", indicó Llorente.

Y remarcó cómo en los estatutos de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) no está permitido que las personas que han abandonado el acuerdo de paz sean incluidas de nuevo, pues han perdido sus beneficios. En el caso de esta disidencia, la 'Segunda Marquetalia, "más allá de si la norma lo permite o no, lo más claro es saber cuál es la caracterización del grupo y si lo van a igualar o no a, por ejemplo, el ELN", agregó.

Llorente se refirió a la fusión de las disidencias con otras estructuras que eran absolutamente criminales, como los 'Rastrojos' y aclaró que por otro lado está una situación real: la gran mayoría de personas que conforman estos nuevos grupos no tienen ningún pasado en las Farc; por ende no podrían ser catalogadas como participes de un objetivo político.

“Mi pregunta es si vamos a lograr la paz así, porque hay un supuesto muy bueno: le encontremos a la salida a la medida (de la JEP) sobre 'Iván Márquez', ¿Pero lo será para todo el grupo? De todas maneras, esto abre la puerta a la reincidencia", afirmó la directora de la fundación Ideas para la Paz.

Para Llorente, es preocupante el mensaje que se le está mandando al país con el propósito de vincular a personas que se acogieron a lo pactado en la mesa de negociación y luego reincidieron en conductas criminales.

"Porque si no me gusta el acuerdo, pues vuelvo a las armas y luego vuelvo a negociar. No sé si sea realmente realizable al darle el estatus político. Pueden tener la aspiración, pero la realidad en el territorio es que no es así. Hay una serie de incentivos perversos con los que no es claro que nos vaya a llevar a la paz total. ¿Qué se va a negociar con ellos? ¿Cuál es la meta de su alzamiento armado? ¿Cuál es el proyecto político que tienen?”, resaltó.

A su vez, se refirió al asesinato de un militar por parte de las disidencias, ocurrido esta semana en el Huila; hecho que el ministro de Defensa, Iván Velázquez, calificó de un incidente que no debe afectar la voluntad de diálogo. Y esbozó si realmente esos grupos están dispuestos a cumplir un cese al fuego.

"El análisis que realmente hay que hacer es qué tanto estos incidentes que están ocurriendo es el reflejo de la ausencia de una fuerza que tenga comando y control y si esas estructuras (disidencias) acogen realmente ese cese al fuego y de hostilidades. Eso es un reflejo de cómo eso (el cese) está 'pegado con babas'", afirmó.

Y finalmente habló del ELN y la actualidad de las negociaciones que se están llevando en México con esta guerrilla y el Gobierno Nacional.

"El ELN ha sido bastante claro en decir que exigen un proceso, que reconocen un conflicto armado. Y lo que se hizo fue recoger en donde nos quedamos en el proceso en 2018”, enfatizó Llorente, quien se mostró optimista en que se lleguen a puntos de encuentro en la mesa de diálogos.

