Aunque en Guatemala triunfó el NO en consulta de paz, acuerdos siguieron vigentes

El expresidente de Guatemala entre 1986 y 1991, Marco Vinicio Cerezo, pasó por los micrófonos de BLU Radio contando los detalles del triunfo del NO en 1999 en su país, al preguntarles si estaban de acuerdo con lo que se había acordado con las guerrillas.



Confesó que aunque era una situación diferente a la de Colombia, “los escenarios son parecidos y las interpretaciones pueden ser similares”.



“En Guatemala se firmaron los acuerdos de paz hace 20 años, los acuerdos de paz fueron aprobados en el Congreso de la República por unanimidad y de hecho hubo mucha aceptación y mucho entusiasmo por haber terminado una guerra que a diferencia de Colombia no afectaba solo un área sino que había afectado a todo el país”, explicó.



Agregó que no se hizo una consulta popular inmediata, como en el caso de Colombia, sino que fue tres años después, cuando el país ya se había regularizado.



“No se hizo una consulta de un SÍ o un NO de los acuerdos de paz sino que aprovecharon para hacer otras 40 consultas, entonces la gente no participó”, añadió.



Pese al triunfo del NO en Guatemala, los acuerdos de paz se mantuvieron vigentes.



Su visión sobre el caso colombiano



A su parecer, el triunfo del NO en Colombia se puede entender como un empate técnico político.



“Los que fueron a votar por el SÍ y el NO definitivamente por un margen relativamente pequeño ganó el NO. La percepción de los de afuera es que hubo un empate técnico pero que es más bien empate de carácter político. Se convirtió en una lucha política que prácticamente no tenía nada qué ver y ganaron”, añadió.