Cada que escuchaba a una víctima me llenaba de energía para seguir adelante: Santos

En entrevista con el sistema informativo de la Presidencia, el mandatario de los colombianos dijo que cuando estuvo en la Marina aprendió que cuando se tiene un objetivo, “no importa si los vientos son desfavorables”.



“La mayor lección de vida me la han dado las víctimas, pensé que ellas iban a ser las más duras, las más reacias a perdonar y las que más iban a exigir más justicia, pero estaba totalmente equivocado porque han dado una lección y tienen gran compasión no quieren que otros vivan lo que ellas han vivido”, manifestó Santos.



“Muchas veces me sentí desanimado que esto no iba a funcionar que iba otra vez a fracasar, pero cada vez que escuchaba a una víctima me llenaba otra vez de energía para seguir adelante, es otra lección”, añadió el jefe de Estado.



Finalmente, aseveró que “Dios siempre estuvo presente, yo le rezaba mucho para que me inspirara, me diera templanza y fortaleza para que me guiara en muchas de las decisiones que había que tomar”.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-Con un balígrafo será firmado el acuerdo de paz entre el gobierno y las Farc.



-Una niña de 12 años y un adolescente de 15, encontraron en la música una forma de vivir en armonía, esperan que la paz se consolide en los Montes de María.



-El fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, se pronunció sobre la columna de opinión escrita por el periodista Daniel Coronell y aseguró que no tiene vínculo alguno con el caso Hiunday.



-El candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, prometió que reconocerá a Jerusalén como capital de Israel si llega a la Casa Blanca.



-Se definirá la segunda llave de semifinalistas del Mundial de Fútsal de Colombia. Argentina y Portugal son las favoritas para la jornada de hoy.



-Los países occidentales acusaron a Rusia en el Consejo de Seguridad de la ONU, reunido de urgencia en Nueva York, tras otra noche de bombardeos en Alepo, lanzados por fuerzas gubernamentales sirias y su aliado ruso, que dejaron más muertos.



-Es el incremento de 23 % en las exportaciones de mercancías desde las zonas francas colombianas que pasaron de 194 millones de dólares en julio de 2015 a 238 millones de dólares en el mismo mes de este año.



-Se reportó una nueva creciente del río Charte en Casanare por fuertes lluvias en la zona. Por lo que, por instrucción del Ministerio de Transporte está cerrado el paso para garantizar la seguridad de los usuarios y de los trabajadores.

Publicidad