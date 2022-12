Colombia dijo NO al acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc

Los colombianos fueron a las urnas este domingo para refrendar con un SÍ o un NO los acuerdo alcanzados en la mesa de paz en La Habana, que intentó poner fin a 52 años de conflicto armado con las Farc.

La votación del plebiscito, en el que 34,9 millones de colombianos fueron convocados a pronunciarse sobre el pacto firmado el 26 de septiembre entre el Gobierno y las Farc, transcurrió con tranquilidad, solo alterada en la región Caribe por las intensas lluvias provocadas por el huracán Matthew.

Lo negociado desde 2012 en La Habana no fue ratificado, pues el NO se impuso en las urnas de todo el país.

Los resultados fueron sorpresivos teniendo en cuenta que según las encuestas realizadas con anterioridad el voto afirmativo a la pregunta: "¿Apoya usted el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera?", era el ganador.

La campaña por el NO fue liderada, entre otras personas, por el expresidente Álvaro Uribe Vélez quien dijo al votar que “la paz ilusiona, pero lo pactado en La Habana con esa guerrilla decepciona”.

En su declaración, Uribe acusó al Gobierno de negar publicidad a la campaña del "no" y de coaccionar a alcaldes y gobernadores para que promuevan el "sí" en el plebiscito, asegurando que "los han inducido a comprar votos, inclusive con mercados".

Ahora existe incertidumbre sobre lo que puede llegar a pasar, pues una renegociación no parece probable, según el propio Gobierno, que fue enfático en asegurar que no hay espacio para volver a la mesa para acordar los puntos en los que se enfocaron los de NO: la participación en política y la pena efectiva de cárcel.