Con el NO se unió a Colombia, hoy estamos con el SÍ, estamos con la paz: Pastrana

El expresidente Andrés Pastrana aseguró, luego de la reunión con el presidente Juan Manuel Santos en la Casa de Nariño, que la victoria del NO en el plebiscito por la Paz ha permitido unir al país en torno a la búsqueda de una salida al momento difícil que atraviesa el acuerdo final con las Farc.

Publicidad

“Hoy, distinto a los que muchos creían que con el NO se dividía al país, con el NO se unió a los colombianos, hoy el 98 por ciento, por no decir el 99 por ciento del país, estamos con la paz, vamos a buscar esos mecanismos que nos permitan llegar a una buena paz”, dijo Pastrana a la Salida de la Casa de Nariño.

El expresidente dijo que nunca en la historia de Colombia un “presidente había tenido tanto respaldo”, como el que según él, tiene hoy Juan Manuel Santos.

Publicidad

Sobre las propuestas que presentaría para poder reabrir las negociaciones con las Farc, Pastrana aseguró que han sido públicas y que en la reunión con el presidente lo que se hizo fue ratificarle su respaldo para que como interlocutor busque la renegociación de los acuerdos con la guerrilla.

Publicidad

“Hay que buscar un mecanismo para transmitir las inquietudes del NO, por qué, quien dirige la política de paz en Colombia es el presidente, el nombra a su equipo pero el responsable de la paz es él, debemos es aportar”, indicó Pastrana.

El tono del expresidente fue bastante conciliador y aseguró que no es necesario renegociar la totalidad del acuerdo final con las Farc, sin embargo, aclaró que se trabajara sobre el documento ya existente para poder lograr un mejor acuerdo.

Publicidad

Los temas los hemos planteado ante la comisión de paz y ahora públicamente durante un mes de la campaña (…) siempre hicimos las propuestas y contando qué nos gustaba y qué no nos gustaba”, indicó.

Publicidad

Sobre el fin del cese bilateral al fuego señalado por el presidente Santos para el 31 de octubre, Pastrana aseguró que “no hay que tener preocupaciones” y agregó que Santos tiene las facultades necesarias para poder extenderlo siempre y cuando haa voluntad de paz.

Pastrana le pidió a las Farc que cumplan su palabra, esto al referirse a lo expresado por esa guerrilla durante las negociaciones, cuando aseguraron que aún con la victoria del NO seguirían dispuestos a negociar.