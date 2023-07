¿Cuál es la hoja de ruta para diálogos de paz con disidencias de las Farc? Jefe negociador explica

El Gobierno y el Estado Mayor Central (EMC), una de las disidencias de la antigua guerrilla de las Farc anunciaron este sábado que llegaron a un acuerdo para instalar una mesa de negociaciones de paz.

"En la instalación de la Mesa de Diálogos de Paz, las partes discutirán y aprobarán el cese al fuego bilateral y temporal de carácter nacional", señaló el comunicado conjunto divulgado por las partes.

El nuevo plan de trabajo incluye también la metodología y la agenda de paz que se pondrá en marcha, así como la creación de un mecanismo que se encargará de la construcción de confianza y la resolución de las tensiones entre las partes. El Gobierno anunció el miércoles a los doce integrantes de su equipo negociador que estará liderado por el exministro y reconocido investigador Camilo González Posso.

En la Resolución 205 del 11 de julio de 2023 se designó a González Posso, quien fue ministro de Salud y actualmente lidera la ONG Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), como "coordinador de los representantes del Gobierno nacional".

González Posso habló en Sala de Prensa Blu, con Juan Roberto Vargas, sobre la hoja de ruta en lo que serán estos diálogos con la principal disidencia de las antiguas Farc, encabezadas por alias ‘Iván Mordisco’ y lo que el país puede esperar con este proceso..

“Lo ideal es que se avance en esta senda de buscar un acuerdo definitivo de paz, que es lo que dice la Resolución y el mandato constitucional. De manera inmediata hay tareas prácticas que nos llaman a retomar un camino ya recorrido con algunas experiencias, como el cese al fuego que inició el 1 de enero de este año y que tuvo algunos tropiezos para copiar algunos elementos y el funcionamiento del equipo en el que hay que destacar a personas que han estado vinculadas con la Policía, lo mismo que académicos y políticos”, indicó.

González Posso mencionó que no es fácil un proceso de esta magnitud, que no es algo que se logre de manera automática, pero lo que sí debe haber es voluntad de las partes.

“Las normas de la justicia transicional no son de impunidad… La paz es de interés de todos. Alrededor de la paz tiene que haber unidad nacional, acuerdo de todos y esfuerzo de todos”, mencionó.

Finalmente, el jefe negociador del Gobierno resaltó que en algún momento se definirá si hay mecanismos de participación, pero enfatizó en que este proceso es de diálogo y una solución negociada bilateral, lo que significa que es entre las partes.

“Es decir no es un Congreso de la República, no es una Asamblea Constituyente, no es una asamblea popular, no es la democracia directa llevada a un territorio, no. Se trata de partes que, por supuesto, entregan intereses, que reclaman vocería, pero no podemos decir que habrá presencia de un conjunto de la sociedad, creo que no podemos crear una imagen de que se necesita un proceso de multitudes”, profundizó.

