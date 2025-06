Curules de Paz exigen al Gobierno acciones ante violencia en las regiones

Los 16 representantes a la Cámara de las Curules de Paz publicaron un comunicado en el que advierten por la intensificación del conflicto en las regiones, además, señalan que el Gobierno ha fallado al tomar acciones para superar o aliviar la crisis humanitaria en los territorios.

“La retórica oficial ha reemplazado la acción concreta. El alto comisionado para la Paz y las entidades responsables de la implementación del Acuerdo de Paz de 2016 han fallado en brindar respuestas efectivas a las crisis humanitarias registradas. La centralidad de las víctimas, piedra angular del Acuerdo, ha sido desdibujada por una desconexión institucional profunda y una incapacidad estructural para garantizar seguridad, justicia, reparación y no repetición”, señala el comunicado.

Violencia por el conflicto armado Foto: AFP, imagen de referencia

Advirtieron, además, que los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, PDET, están desfinanciados y que hay dificultades para acceder a la salud, educación, internet, entre otros en los territorios.

Para las Curules de Paz, las comunidades en los territorios se están viendo afectadas por lo que llamaron una “improvisación” del Gobierno, sumado al abandono estatal.

“Desde las curules de paz solicitamos la intervención y protección inmediata de los derechos de la población civil, y exigimos que cese ya la vulneración a nuestras comunidades. Pedimos respuestas estructurales, inmediatas y contundentes. La paz no puede seguir siendo un eslogan mientras nuestros territorios sufren. ¡Exigimos efectividad e inversión YA! No estamos dispuestos a seguir acompañando al Gobierno nacional si no cambia pasividad frente a la implementación del Acuerdo de Paz de 2016, la nueva política de drogas y la consecución real de la paz en nuestro país”, señalan los representantes a la Cámara.