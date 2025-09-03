Publicidad

Defensoría del Pueblo exige la liberación de Samuel Londoño, hijo de exalcalde de Miranda

La entidad pidió respeto por la vida e integridad del adolescente de 17 años, Samuel Londoño, y recordó que su retención vulnera la Constitución y el Derecho Internacional Humanitario.

Foto: Defensoría del Pueblo / redes sociales
Por: Cristhian Correa
|
Actualizado: septiembre 03, 2025 11:25 a. m.

La Defensoría del Pueblo hizo un llamado urgente para que sea liberado Samuel Londoño, hijo del gerente de la Industria Licorera del Cauca, quien fue secuestrado por hombres armados en la zona rural de Miranda, norte del departamento. El joven, de 17 años, fue interceptado en las afueras del municipio y desde entonces se desconoce su paradero.

En su pronunciamiento, la entidad manifestó su disposición a activar funciones humanitarias con el fin de facilitar el pronto regreso del menor a su hogar en óptimas condiciones de salud. Asimismo, expresó solidaridad con sus familiares, quienes atraviesan una situación de angustia tras el plagio.

La Defensoría recordó que los menores de edad deben gozar de especial protección, conforme lo establece la Constitución Política de Colombia. Subrayó además que este hecho vulnera de manera directa el Derecho Internacional Humanitario (DIH), que obliga a las estructuras armadas ilegales y grupos criminales a excluir de sus acciones a niños, niñas y adolescentes, respetándolos como población civil.

Así secuestraron a Samuel Londoño, hijo de exalcalde de Miranda: estos serían los responsables
Así secuestraron a Samuel Londoño, hijo de exalcalde de Miranda: estos serían los responsables
Foto: redes sociales / AFP

El Cauca, uno de los departamentos más afectados por la violencia y la presencia de disidencias y bandas criminales, ha registrado en los últimos años un aumento en hechos de secuestro y extorsión que golpean a las comunidades y generan temor en la población. Ante esta situación, la Defensoría reiteró su exigencia de que los actores armados respeten de manera estricta los principios humanitarios y liberen sin condiciones al joven Londoño.

