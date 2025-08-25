Defensoría estudia nueva alerta temprana para Cali ante recrudecimiento de la violencia

La defensora del Pueblo, Iris Marín, señaló que la violencia en la capital vallecaucana y su región atraviesa un grave deterioro. Por ello, además de emitir la alerta temprana 011 de 2025 para Bolívar, Riofrío y Trujillo, la entidad evalúa expedir una nueva alerta que actualice el escenario de riesgo de la alerta 01 de 2022 en Cali.

En el Cañón de Garrapatas, explicó, se registra una confrontación entre el Clan del Golfo y el ELN, extendida desde el Chocó. A esta situación se suma la presencia del Estado Mayor Central (EMC) y la reaparición de los Rastrojos, reconfigurados ahora como Rastrojos Nueva Generación, lo que intensifica la disputa territorial y eleva los riesgos de desplazamientos masivos, reclutamiento forzado y amenazas a líderes sociales.

El panorama se agudiza tras el atentado con carro bomba ocurrido la semana pasada en Cali, que dejó varios heridos y conmocionó a la ciudad, así como por las recientes amenazas contra el alcalde Alejandro Eder y la gobernadora Dilian Francisca Toro, hechos que evidencian la vulnerabilidad de las autoridades locales y la urgencia de reforzar la seguridad.

Alcalde de Cali, Alejandro Eder y la gobernadora de Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro. Foto: AFP / Gobernación del Valle

La Defensoría llamó a las autoridades civiles, militares y de policía a implementar medidas novedosas y coordinadas que permitan neutralizar estos riesgos, garantizar la protección de la población y evitar que la violencia siga escalando en la capital del Valle y el suroccidente del país.