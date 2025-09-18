Estos crímenes sí existieron: víctimas de falsos positivos en el Caribe por sentencia de JEP

La JEP emitió su segunda sentencia, esta vez contra 12 militares que hicieron parte del Batallón La Popa entre 2002 y 2005. Las 12 personas, que son responsables de 135 casos de falsos positivos, no pagarán cárcel y deberán cumplir unas sanciones restaurativas para reparar a las víctimas, la mayoría de ellas del Magdalena y Cesar.

Laura Piña es la hija de Adolfo Piña, quien fue llevado de Barranquilla a Codazzi, Cesar, por medio de engaños. Piña le señaló a Blu Radio que esta sentencia es una demostración de que los falsos positivos sí existieron.

"Con respecto a los daños de las víctimas lo deja muy claro que en el fenómeno macrocriminal se haya agregado persecución y tortura que no habían quedado inicialmente me parece fundamental porque fue una solicitud que hicimos las víctimas. Me parece interesante los exhortos que hace a que el Gobierno pida perdón por estos crímenes, se trata de decir que hay que abolir el discurso negacionista, estos crímenes existieron", dijo Piña.

Foto: Suministrada

Mónica Márquez es hermana de Jesús Emilio Márquez y, al pronunciarse sobre esta sentencia, dijo que empieza a darse una claridad sobre la verdad con esta sentencia y que se proyectan unas sanciones propias que buscan dignificar a las víctimas de estos crímenes.



"Es positivo ver cómo la JEP reconoció los daños sufridos por las víctimas, también los proyectos de sanción propia son valiosos porque están enfocados en la memoria, la cultura y la armonización, pero quisiera decir en esta parte que no queden en el papel, sino que se concreten con la participación activa con las víctimas y en cuanto al cumplimiento que sea real", dijo Márquez.

Estos militares cumplirán sus sanciones desde Valledupar, quienes no residen allá tendrán que quedarse en unidades militares, aunque también se está gestionando un predio de la SAE para que allí se puedan alojar los militares mientras cumplen la sanción. Ellos tendrán un dispositivo electrónico para vigilarlos mientras cumplen las sentencias.

Franklin Flórez, hermano de Albeiro Flórez Hernández, hizo varias observaciones a las sanciones de la JEP. Dice que tiene una posición crítica, ya que aunque se conoce la verdad considera que la sentencia no es proporcional al daño que se hizo. Agrega que siente que los proyectos están dirigido a ciertas comunidades y que algunas víctimas no fueron reconocidas. Tampoco le parece justo que a algunos militares se les haya impuesto la sanción por menos de ocho años.

"Siempre he pensado que a veces vemos que son más escuchados los victimarios que las víctimas, creemos que debemos ser nosotros los protagonistas de esta historia, no los actores de reparto o los extra, sería bueno la participación activa de todas las víctimas, de todas las personas a las que les arrebataron sus familiares", agregó Flórez.