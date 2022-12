Gobierno está listo para reunirse con el Centro Democrático: MinInterior

En un encuentro nacional de mujeres de diferentes sectores sociales el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, invitó a los colombianos a seguir movilizándose por la paz.



"Tenemos que echar para adelante, comenzar a implementar este acuerdo y garantizar la desaparición de las Farc como movimiento armado. También estamos trabajando en el tema con el ELN a ver si finalmente podemos consolidar un país en paz", dijo.



El jefe de la cartera política aseguró que el Gobierno tiene la voluntad para reunirse con los líderes que promovieron el NO.



"Desde el domingo anterior invitamos pública y privadamente a voceros del Centro Democrático a nueva reunión. Estamos listos cuando ellos consideren", señaló.



Para Cristo el resultado del Plebiscito demostró que hay muchos colombianos que "no están preparados para el perdón y la reconciliación".



"Pareciera que todavía no estamos preparados para un país sin conflicto, en paz y reconciliado. Pero no por eso debemos bajar la guardia", dijo.