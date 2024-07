"Hay que buscar el pacto nacional que está en el acuerdo de paz": Rodrigo Londoño

Este jueves, el presidente Gustavo Petro intervendrá ante el Consejo de Seguridad de la ONU en Nueva York. En la sesión se abordará el tema de la implementación del acuerdo de paz firmado en 2016 con la extinta guerrilla de las Farc.

El presidente Petro va a proponer ampliar el marco de la implementación del acuerdo, ya que, aunque en un principio lo acordado debía implementarse en 15 años, el Gobierno considera que hay algunos rezagos que no permiten cumplir en el tiempo estipulado.

Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko, se refirió, en diálogo con Blu Radio, a esta propuesta del Gobierno.

“Todos hemos estado de acuerdo en que los tiempos no van a dar porque perdimos los 4 años de Duque y en estos 2 años de Petro es poco lo que se ha avanzado, aunque se ha avanzado mucho más que en los 4 años de Duque. Creo que esa es una decisión que tenemos que discutir aquí entre nosotros, sopesarla y buscar esa idea que está en el acuerdo de un acuerdo nacional, de un pacto nacional, y en ese marco analizar de qué manera podemos prolongar la implementación de ese acuerdo, porque este acuerdo sienta las bases para construir una paz en Colombia”, señaló.

El Gobierno ha dicho que si se logra prolongar el marco de implementación se tomarían unas medidas de emergencia y se haría un plan de choque, junto a los firmantes del acuerdo, para avanzar en los puntos que están más rezagados.

Con el canciller hemos venido trabajando de manera muy juiciosa en unos lineamientos para un plan de choque y ahora que llega el ministro Cristo y se pone al frente de la implementación también intercambiamos por él y también está de acuerdo en que hay que comenzar a elaborar un plan de choque que ojalá lo podamos evaluar cuando se cumplan los 8 años del acuerdo en noviembre. El acuerdo es integral y debió haberse implementado de manera simultánea y algunas cosas han avanzado y otras no. Estamos ante esa realidad. Entre las cosas fundamentales está la seguridad aseguró el presidente del partido Comunes.

"Mientras no haya seguridad va a ser muy difícil porque ¿qué nos ganamos con tierras, con posibilidades de proyectos productivos si no hay seguridad? Estamos viendo lo que está pasando en Miravalle, que no debió haber pasado y que estaba advertido, había alertas en ese sentido. Los funcionarios del Gobierno lo sabían y nunca se quiso actuar. Ahora nos están diciendo que es que no hay plata, si no hay plata para garantizar la seguridad a los firmantes y a los líderes sociales, ahí sí decir apague y vámonos, esta sociedad se jodió", aseguró.

Ante el Consejo de Seguridad, este jueves también va a intervenir por primera vez, de manera presencial, un firmante del acuerdo que era conocido en la guerrilla como Federico Montes y quien cumplirá agenda en Estados Unidos sobre algunos temas de paz.

“Hoy es un día histórico para la paz de Colombia. Hoy por primera vez hay un firmante de manera presencial en Nueva York y va a intervenir a nombre de todos los firmantes del Consejo de Seguridad, pero más allá de la intervención, en este par de días va a tener la posibilidad de intercambiar con los miembros de la comunidad internacional sobre nuestra visión frente a la implementación. Lo más importante es que el Consejo de Seguridad siga unido frente al apoyo de la paz en Colombia y que eso signifique una mayor disposición de toda la comunidad internacional para brindar el apoyo a la implementación en Colombia del acuerdo de paz”, señaló Londoño.

Por último, hizo un llamado a la comunidad internacional que ha apoyado la implementación del acuerdo de paz firmado en 2016 con las extintas Farc.

“Mis agradecimientos a quienes hicieron posible el viaje de Federico Montes en Nueva York, al canciller que dijo que debíamos estar de manera presencial y se materializó, pero también a Naciones Unidas y a Estados Unidos”, finalizó Timochenko.