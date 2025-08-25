"Hay una ausencia del Estado que ha fortalecido a los grupos ilegales": Indepaz

Tras los atentados en Cali y Antioquia, y, ahora el triple homicidio en el Tame, Arauca, ha aumentado la preocupación a nivel nacional en torno a la situación de orden público en el país y causó la gran duda de saber qué pasa para que estos hechos se estén repitiendo de manera constante, pero en algunos puntos específicos.

De hecho, Indepaz dio a conocer que con este último hecho se volvió en la masacre número 51 en lo corrido del 2025 y dejando en evidencia el deterioro humanitario en diferentes departamentos, en este caso Arauca, que tiene una fuerte presencia de grupos armados ilegales.

“La Defensoría había emitido una alerta en Arauca la 011 del 2023. Es la situación que estamos enfrentando, evidencia y que haya una solidaridad con las víctimas (…) Lo que sucede allí es lo que pasa en diversas regiones del país, nosotros lo denominados foco del conflicto y es cuando hacen presencia dos o más grupos que están pretendiendo tener control territorial”, explicó el director de Indepaz, Leonardo González, en diálogo con Recap de Blu Radio, sobre lo que pasa en el departamento y cómo la presencia de grupos como el ELN o las disidencias afectan a la población.

Conflicto armado, referencia. Foto: AFP.

¿En qué falla el Gobierno en esta ola de crisis de orden público?

De acuerdo con el director de Indepaz, lo que ha fallado va de la mano con una ausencia del Estado en determinadas regiones del país y la falta de cómo llegan de manera integral para cambiar la realidad en estas zonas.

“Después de la firma de acuerdo de paz no llega esta promesa del Estado a las zonas periféricas, especialmente del país. Se dejan las economías de guerra a merced de otros grupos, que pueden ser los que ya estaban como el ELN o el Clan del Golfo, que llegan a estas zonas dejadas de las Farc, o disidencias. Y se fortalecen por las economías ilegales (…) Una ausencia del Estado durante estos años que fortalece y justifica la presencia de estos grupos armados, que hace que sea más fácil que estén en estas zonas abandonas por el Estados”, indicó.

Asimismo, detalló que hubo fallo en la política de la paz total que ignoró a diversos actores de la paz, además que en el diálogo no se puede dejar la seguridad de lado.