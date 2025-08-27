Publicidad

JEP dice que la Universidad Militar Nueva Granada no es víctima de las Farc
JEP dice que la Universidad Militar Nueva Granada no es víctima de las Farc

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) aclaró que la Universidad Militar Nueva Granada no puede ser reconocida como víctima de las Farc dentro del macrocaso 10, que investiga los crímenes cometidos contra miembros de la Fuerza Pública y sus familias.

Foto: AFP / Universidad Militar Nueva Granada
Por: Cristhian Correa
|
Actualizado: agosto 27, 2025 01:28 p. m.

La decisión de la Sala de Apelación revocó una negativa anterior, pero dejó claro que la institución solo podrá participar como interviniente especial, es decir, podrá aportar información y observaciones, pero no tiene la condición de víctima.

El contexto: la bomba de 2006

El tema no es menor. El 16 de octubre de 2006, en plena Bogotá, un carro bomba explotó en las instalaciones de la Universidad Militar Nueva Granada, dejando al menos 23 personas heridas y graves daños materiales. El ataque fue atribuido a las Farc y marcó a la institución como un blanco directo de la violencia de esa guerrilla.

Con ese antecedente, la Universidad buscaba que la JEP la acreditara como víctima, pero el tribunal especial explicó que, al ser una institución académica, no cumple con el requisito de ser titular directo del daño. Para la JEP, la condición de víctima corresponde únicamente a las personas naturales y colectivos que sufrieron de manera directa los crímenes, como estudiantes, funcionarios, familiares o la propia Fuerza Pública, y no a la universidad como entidad.

Foto: UMNG

Lo que resolvió la JEP

En la parte resolutiva, la Sala de Apelación señaló:

  1. Revocar el auto JLR-10 n.° 153 de febrero de 2025, que había negado cualquier acreditación.
  2. Acreditar a la Universidad Militar Nueva Granada como interviniente especial, pero no como víctima de las Farc.

¿Qué significa esto?

La Universidad podrá estar en el proceso, intervenir en audiencias y aportar documentos, pero no recibirá los beneficios ni las garantías que el sistema de justicia transicional da a las víctimas. En otras palabras: la JEP reconoce su papel como institución con memoria e investigación, pero no como afectada directa de las Farc.

La decisión abre un debate sensible: si una universidad que sufrió un ataque con carro bomba en pleno campus no es considerada víctima, ¿hasta dónde llega el concepto de víctima colectiva en la justicia transicional?

