En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Trump y Venezuela
Salario mínimo
Emergencia económica
Asamblea Constituyente

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Paz  / La paz toma forma en Colombia y deja huella en distintos territorios del país

La paz toma forma en Colombia y deja huella en distintos territorios del país

La Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) lideró en 2025 avances en educación, proyectos y vivienda que llevaron la paz de las palabras a hechos en diferentes territorios.

Publicidad

Publicidad

Publicidad