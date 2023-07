La última semana se han dado 9 desapariciones en Arauca, incluida la sargento y sus hijos: ONU DDHH

La oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia emitió un comunicado en el que señalan que, en el departamento de Arauca, en la última semana, se han registrado 9 desapariciones, incluido el caso de la sargento Ghislaine Karina Ramírez, secuestrada junto a sus dos hijos de 6 y 8 años presuntamente por el ELN. Ramírez viajaba en un carro particular hacia Fortul junto a los menores cuando se registraron los hechos.

"Condenamos estas desapariciones y exigimos que liberen a todas las personas de inmediato. Entre enero y junio de 2023 hemos recibido información sobre 74 asesinatos de civiles. Muchas personas en Arauca nos dicen que sienten miedo y zozobra y lo que quieren es paz y respeto de sus derechos", señaló la oficina de la ONU para los Derechos Humanos.

El llamado también es para que las autoridades en el departamento garanticen los derechos de los araucanos, por lo que desde la ONU piden que se tomen medidas efectivas para prevenir la violencia y las violaciones al Derecho Internacional Humanitario, en medio del conflicto que se vive en esa zona del país, donde se enfrentan las disidencias de las Farc con la guerrilla del ELN.

"Hacemos un llamado a los actores armados no estatales a respetar a la población civil y a quienes no participan en las hostilidades, de acuerdo con las obligaciones del DIH y en respuesta a la apuesta de paz que han escogido. Sin el respeto y garantía a los Derechos Humano no hay paz", señaló la ONU.

