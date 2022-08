“Las circunstancias apuran al ELN a un acuerdo de paz lo antes posible”: analista León Valencia

Una de las nuevas propuestas del presidente Petro y del canciller Álvaro Leyva es hacer un “acogimiento” para que todos los grupos armados se sometan a la justicia, pero debido a los conflictos que hubo en la negociación de paz en la Habana con el gobierno de Duque, el ELN y otros grupos armados decidieron declinar la propuesta.

El director de la fundación Paz y Reconciliación, León Valencia, explicó el anuncio del presidente Gustavo Petro sobre diálogos de paz con el ELN y anunció que alias ‘Antonio García’ será el negociador más duro del ELN de cara al restablecimiento de los diálogos.

Publicidad

“En el proceso de la Habana el ELN tenía una agenda ya acordada y tenían un cese bilateral del 80%. Estuve en esa conversación con Santos. Lo que yo vi es que hubo una interferencia. Una fuente muy confiable me dijo que no firmaran la paz con Santos porque Duque les iba a entregar un mejor trato. Han pasado 4 años y todo ha cambiado, no se hizo nada”, precisó.

Según Valencia, el gobierno de Iván Duque no puedo restablecer los diálogos con el ELN, por ende, este grupo armado tomó fuerza con el año de los pasos de su mandato.

“Lo que pasa es que Duque incumplió un protocolo que acordaron con el ELN. Era un acuerdo ya firmado por el estado colombiano. Si en algún motivo se rompían las negociaciones ellos iban a retornar a Colombia a hacer la guerra. Esa violación es la que estamos padeciendo hoy en día en Colombia” explicó.

Para el director de la fundación Paz y Reconciliación, el ELN no tienen ningún motivo político para seguir en guerra y, por el contrario, lo más seguro es que firme la paz.

Publicidad

“Se acabó el motivo político de la guerra con la llegada de Petro al poder. La marca política se acabó porque la izquierda va a empezar a gobernar. Los motivos políticos del ELN ya no existen. Lo más seguro es que ese grupo armado se una a la paz. Creo que ese proceso es aplicable para todos y para llegar a una paz definitiva. Las circunstancias apuran al ELN a un acuerdo de paz lo antes posible” aseveró.

Según lo explicado por León Valencia, los exigencia e intereses del ELN se puede incluir en un proceso de paz total, aunque de igual manera, puede tomar tiempo.

Publicidad

“Yo siempre he insistido en 3 cosas: ellos quieren cambiar las estructuras, han pedido un diálogo nacional bioenergético y han pedido siempre acuerdos regionales. Pero va a acoger eso en su proceso de paz. Yo conozco el tema de justicia transicional. Es posible que haya que ampliar la capacidad de la JEP, tiene unas capacidades muy grandes a futuro. El tema con el ELN no es fácil, en la Habana se demoraron casi 6 años, pero es posible”, mencionó.

Escuche la entrevista completa: