Lo más absurdo que he oído decir es que el Premio Nobel se compró: Santos

El presidente de la República, Juan Manuel Santos, dijo que le avergüenza que el expresidente Álvaro Uribe y sectores de oposición dijeran que el Premio Nobel de Paz se compró y lo calificó de “absurdo”.



“Se han dicho muchas cosas, que soy comunista, que soy miembro de las Farc, que soy aliado y socio de Fidel Castro para introducir una revolución sutil pero lo más absurdo que he oído decir es que el Premio Nobel se compró. Eso no merece comentario alguno”, manifestó.



La primera ministra Erna Solberg también criticó el señalamiento y afirmó que el Comité del Nobel es independiente.



“Si me lo permiten yo sí quisiera hacer un comentario, creo que hay una cosa cierta y es que uno no puede comprar un Premio Nobel de la Paz ni los Premios Nobel académicos, eso lo hace un comité independiente y lo hacen con un altísimo nivel de integridad”, enfatizó.



El presidente Santos dijo que ese tipo de comentarios no lo impresionan, ya que incluso lo han catalogado de comunista.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:

-El máximo comandante de las Farc Timoleón Jiménez alias ‘Timochenko’ abrió la posibilidad de un dialogo en el futuro con el expresidente Uribe.

El ejército y Fuerza Aérea presentaron el plan de seguridad en tierra y aire para temporada vacacional 2016 en Antioquia. 10 Mil hombres estarán dispuestos en puestos móviles de control.

El presidente de Turquía, Recep Tayip Erdogan prometió que su país luchará hasta el final contra el terrorismo, luego del grave atentado que dejó más de 30 muertos.

El Kashima de Japón será el rival de Atlético Nacional en la semifinal del Mundial de Clubes.

La operación "Lava Jato", que investiga desde hace más de dos años la trama de corrupción más grande de la historia de Brasil, ha obligado a suspender proyectos de infraestructura previstos en seis países de Latinoamérica, según un informe divulgado del Grupo de Diarios América.

El Ejército sirio resiste los ataques de más de 4 mil yihadistas del Estado Islámico en Palmira, según señaló hoy el Centro de Pacificación ruso en Siria, que no confirmó la retirada de las tropas gubernamentales de la ciudad de la que ha informado el Observatorio Sirio de Derechos Humanos.

El presidente egipcio declaró tres días de duelo a partir de hoy por el atentado terrorista contra el complejo eclesiástico, donde se encuentra la catedral cristiana copta de El Cairo, que causó la muerte de 25 personas.