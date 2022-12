Lo que pide el Centro Democrático para renegociar el acuerdo

Acompañado de los representantes Edward Rodríguez y Federico Hoyos, miembros y representantes de impulsadores del no en el plebiscito, leyó un comunicado que tenía lo que para él y su coalición se debe renegociar.



Inicialmente, pidió que “no haya violencia, que se le dé protección a la FARC y que cesen todos los delitos, incluidos el narcotráfico y la extorsión”.



En ese orden, pidió que se respete la Constitución y no se sustituya; que haya justicia y no derogación de las instituciones; “pluralismo político sin que pueda percibirse como premio al delito; política social sin poner en riesgo la empresa honorable”, agrega el expresidente en su comunicado.



Además, de un gran pacto social que se entiende como la aceptación de los uribistas a lo dicho por el presidente Juan Manuel Santos el domingo, de hablar con todas las fuerzas políticas del país.



Los uribistas no estuvieron en Palacio este lunes, en la mañana, cuando Santos se reunió con los partidos de la llamada Unidad Nacional, más los Verdes y el Polo. Pero este lunes confirmaron los directores de la campaña del “No” en el plebiscito (Centro Democrático) que “queremos expresar nuestra voluntad de reunirnos con los delegados que el Gobierno Nacional designe”.



En entrevista con Blu Radio Pacho Santos aseguró que ellos están de acuerdo con el 80 por ciento del acuerdo pactado entre el gobierno Santos y las FARC, y quieren renegociar ese 20 por ciento, exponer sus dudas y propuestas para complementar el acuerdo.



También le piden a la Corte Constitucional que declare inexequible el acuerdo para poder tener una nueva ronda de conversaciones.



Todas estas peticiones coinciden con la extensa carta que publicó en sus cuentas sociales el pasado jueves la excandidata presidencial Martha Lucía Ramírez, en la que solicitó –entre otras cosas- que si llega a ganar el no, el gobierno tenga en cuenta en los diálogos las objeciones de los partidos políticos de oposición.