Paz

Más de 78.000 personas desplazadas por la violencia en el Catatumbo, alerta la Defensoría del Pueblo

La Defensoría del Pueblo advirtió que la crisis humanitaria en el Catatumbo alcanza niveles alarmantes: más de 78.000 personas han sido desplazadas este año por los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las Farc.

