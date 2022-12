Militares colombianos también revisarán armas que serán entregadas por Farc

BLU Radio conoció que los militares colombianos, y no sólo los delegados de Naciones Unidas, revisarán el armamento que entreguen las Farc, una vez firmados los acuerdos de paz.



Una de las principales tareas que realizará la fuerza pública será la de comprobar que el armamento sí pertenezca al material de intendencia adquirido por la organización subversiva en los últimos años.



Además, se verificará, junto con la ONU, que se hayan entregado todo tipo de armas, tales como morteros, fusiles, tatucos e incluso armas blancas.



Escuche en este audio más información de las siguientes noticias:



-Las autoridades de Santander afirman que seis municipios del departamento están en un 80 por ciento libres de artefactos explosivos dejados por grupos guerrilleros.



-El ministro de Hacienda cree que si la inflación cede en agosto, el Banco de la República debería reconsiderar los aumentos a las tasas de interés.



-La Personería de Medellín aseguró que no se están vulnerando de los derechos de 80 internos que permanecen en la capilla de la cárcel Bellavista en espera de un traslado a otros penales del Valle de Aburrá.



-Este lunes la Alcaldía de Barranquilla tiene previsto adjudicar las obras de canalización del peligroso arroyo de la carrera 21, que ya ha cobrado varias vidas.



-La revista estadounidense Foreign Policy publicó este lunes un artículo en el que se critica la postura uribista en el proceso de paz en Colombia y le augura un buen desenlace a los acuerdos.



-El alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, no descarta que sumado a la renovación del Coliseo El Campín también se pueda ampliar el estadio de fútbol.