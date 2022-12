No basta firma entre Timochenko y Santos, necesitamos legitimidad: De La Calle

Desde un conversatorio en el Centro de Convenciones de Cartagena, el jefe negociador del gobierno, Humberto de La Calle, aseguró que no solo es necesario una firma entre el presidente Juan Manuel Santos y el jefe de las Farc, ‘Timochenko’, sino que necesario el apoyo de la ciudadanía para la implementación de los acuerdos.



De la Calle también señaló que respeta los contradictores del proceso de paz, pero rechazó la desinformación que, según él, han promovido a través de las redes sociales.



“La democracia se nutre del disenso, pero una cosa son las críticas razonadas y otra la alcantarilla de mentiras que han hecho correr en redes sociales, voy a señalar que las opiniones en contra son válidas solo hacemos nota (…) una cosa son las criticas razonadas y otra la alcantarilla de mentiras que han puesto a circular en redes sociales, una forma de juego sucio “, dijo De La Calle.



“Necesitamos la mayor legitimidad ética y política, me parece que el aval de la mayoría es un paso firme de lo que sigue”, agregó.



El jefe negociador aseguró que es necesario brindar seguridad para que los acuerdos se puedan implementar de forma correcta.



“Queremos que haya seguridad, no podemos estar eslabonando violencias, no es solo el desarme de las Farc, va más allá, todos necesitan seguridad, no se trata simplemente de leyes, del punto final, que no perduran, es afrontar sus realidades pera cerrar la enorme y masiva violación de derechos humanos”, dijo De La Calle.



Agregó que “la paz no tiene dueños, no es de Santos, Farc o negociadores, es de los colombianos” y señaló que si gana el NO el proceso de paz se acabará. “No hay un tercer camino”, indicó.



De la Calle agregó que respeta a quienes no están de acuerdo con el proceso de paz, sin embargo, dijo que respetaba las opiniones en contra, pero invitó a no desinforman.



“Yo respeto quien vote no, tiene derecho, no nos autoengañemos, la idea de que votan no y esto se arregla en 3 días, eso es un error, eso no tiene perspectiva”, concluyó.



Escuche en este audio más información sobre:



-El Presidente Juan Manuel Santos develó una obra de arte donada como homenaje a la paz por el maestro Fernando Botero.



-El edil conservador de Montería, José Alfredo Amaya, fue asesinado.



-Ocho personas capturadas, es el resultado de un operativo realizado en el Barrio Siloé en el suroccidente de Cali. Los capturados deberán responder por los delitos de homicidio y venta de estupefacientes.



-El presidente Barack Obama habría usado un seudónimo en correos con Hillary Clinton, según nuevos documentos del FBI.



-Siria denunció ante la ONU que el bombardeo aéreo contra sus tropas realizado por la coalición internacional liderada por Estados Unidos hace una semana fue "intencional" y no un error como señaló Washington.



-Las fuerzas de seguridad egipcias detuvieron a un total de 17 miembros de los Hermanos Musulmanes que planeaban sabotear la economía del país para que las autoridades den una imagen de fracaso, según el ministerio del Interior...



-El FBI afirmó que no ve indicios de terrorismo en el tiroteo ocurrido en la madrugada de hoy en un centro comercial del estado de Washington, que dejó cinco muertos.