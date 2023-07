"No se ha discutido la designación de Venezuela como país garante": disidencias a Petro

El presidente Gustavo Petro se refirió desde Bélgica a los diálogos entre la oposición venezolana y el oficialismo, pues en Bruselas se hablará con los presidentes de Francia y Argentina sobre este tema, teniendo en cuenta la situación política del país vecino y los caminos que puedan llevar a realizar elección con garantías en 2024.

En ese sentido, Petro se mostró dispuesto a que Colombia sea sede de esa conversación y manifestó que: "Venezuela es garante en los dos procesos de paz que se adelantan y ha sido también espacio territorial para los diálogos. En esa medida nosotros estamos dispuestos a hacer espacio para un diálogo democrático sobre Venezuela”.

Posteriormente, desde presidencia confirmaron que Gustavo Petro hacía referencia al proceso de diálogo con el ELN y al que va a empezar en los próximos días con las disidencias al mando de alias 'Iván Mordisco'. Sin embargo, este grupo de disidentes respondió en las últimas horas que aún no se ha designado a Venezuela como país garante.

"La posibilidad de Venezuela como país garante en un eventual proceso de paz con las FARC-EP, todavía no se ha discutido y no hace parte aún del consenso entre las partes que estamos en proceso de acercamiento. No rechazamos esa posibilidad, pero debe darse el espacio para la discusión, basta de decisiones unilaterales", señalaron las disidencias al mando de alias 'Iván Mordisco'.

