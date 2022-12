ONU ya comenzó a desplegar a sus delegados en todo el país para verificación

La Organización de Naciones Unidas, después de la firma oficial de los acuerdos de paz, está lista para el monitoreo y la verificación.



La Misión informó que ya inició su despliegue en el territorio nacional; grupos de observadores y civiles se encuentran instalados en las ocho ciudades: Bucaramanga, Florencia, Medellín, Popayán, Quibdó, San José del Guaviare, Valledupar y Villavicencio.



A partir de este momento la misión cuenta con un total de cerca de 200 hombres y mujeres para iniciar la verificación. Esto incluye 80 nuevos observadores internacionales quienes, luego de una semana de entrenamiento, se sumarán a los 80 que ya están en el terreno.



El personal de la Misión en esas regiones trabajará con la Iglesia Católica y otros líderes religiosos, integrantes de la sociedad civil, entre ellos organizaciones afrocolombianas, indígenas y de mujeres, para explicar el mandato de esta misión política de las Naciones Unidas.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, descartó que la reforma tributaria se vaya a radicar en la primera semana de octubre, después del plebiscito por la paz.



-Caterine Ibarguen, luna de nuestras ganadoras de medalla de oro en unos juegos olímpicos, dijo que los deportistas colombianos no deben ser obligados a participar en el debate político relacionado con el proceso de paz.



-Este martes tendrá lugar una reunión para levantar el paro minero que completa nueve días en el nordeste de Antioquia. Los manifestantes esperan que se reactive la mesa minera como escenario de negociación.



-La Fiscalía investiga las posibles irregularidades que se habrían presentado en la compra de un terreno de la empresa Cemex Colombia, porque algunos de sus empleados estarían vinculados con el ‘zar de la chatarra’.



-Hay polémica en Bucaramanga tras una denuncia del ex presidente Álvaro Uribe, relacionada con la supuesta entrega de mercados, por parte del gobernador, Didier Tavera, a cambio de votar SÍ en el plebiscito. La Gobernación lo desmintió.



-Las autoridades en el departamento del Meta capturaron a dos integrantes del clan del Golfo sindicados de varios homicidios en Villavicencio.

-Panamá le pidió a Estados Unidos en extradición al ex presidente panameño Ricardo Martinelli por espionaje.



-Con una sola novedad en nómina, Atlético Nacional recibe esta noche al Sol de América de Paraguay por la Copa Suramericana.



-Desde la cámara de representantes aseguran que si el relleno sanitario de Doña Juana sigue operando en el año 2022 generará una crisis sanitaria.



-La Policía investiga a un hombre que es señalado por la comunidad de haber acosado sexualmente a pasajeros en los buses intermunicipales del norte de Bogotá.