Pregunta del plebiscito es clara, sencilla y no da lugar a confusión: Santos

El presidente de la República, Juan Manuel Santos, firmó el decreto con el que se hace oficial la convocatoria a los colombianos al Plebiscito por la Paz el próximo 2 de octubre, con el que se decidirá si el país apoya o no los acuerdos firmados con la guerrilla de las Farc.



Además, el presidente confirmó la pregunta del Plebiscito, previamente revelada por BLU Radio:



¿Apoya usted el acuerdo para terminar el conflicto y construir una paz estable y duradera?



Según el jefe de Estado, “es una pregunta clara, sencilla, que no da lugar a ninguna confusión, es objetiva”.



“La Corte nos envió un mandato también, que tuviera esas características, clara, sencilla, objetiva, la pregunta lo que hace es preguntarle al pueblo si aprueba o no exactamente las palabras que aparecen en el título de los acuerdos”, añadió.



Dijo que no es una pregunta retórica sobre si los colombianos quieren o no la paz, sino que es sobre si el país apoya el acuerdo final.



Finalmente, prometió que la campaña por el NO tendrá todas las garantías.



