El pueblo indígena Barí, que habita en el Catatumbo, enfrenta una grave situación de seguridad que ha puesto en riesgo a sus comunidades y su forma de vida. La Asociación de Autoridades Tradicionales del Pueblo Barí, Natubaiyibari, ha emitido un comunicado denunciando la escalada de violencia que se manifiesta en hechos como la desaparición de una joven en Ocaña y el secuestro de uno de sus guardianes del territorio en Tibú.

Pueblo Barí en emergencia: una joven desaparecida y un guardia indígena secuestrado

Violencia que impacta a las comunidades

Estos incidentes son parte de un patrón de violencia más amplio perpetrado por grupos armados que operan en los municipios de El Carmen, Teorama, Convención, El Tarra y Tibú, donde se ubica el resguardo Motilón Barí. Además de la desaparición y el secuestro, la comunidad ha denunciado otras vulneraciones, como retenciones de líderes para obtener información, amenazas de reclutamiento de menores y hostigamientos con drones que vigilan a las familias incluso durante actividades de caza y pesca.

La Asociación Barí ha advertido que estos hechos, sumados a los confinamientos y desplazamientos forzados, están impactando profundamente la vida colectiva de las familias y amenazan su autonomía, prácticas tradicionales y vínculos espirituales con su territorio.

Llamado de Atención ante la Indiferencia del Gobierno

El comunicado de la Asociación Natubaiyibari también critica la inacción del Gobierno Nacional, al que acusan de ignorar e invisibilizar la situación de su pueblo. A pesar de los compromisos adquiridos, la Unidad Nacional de Protección (UNP) no ha entregado los mecanismos de seguridad colectiva e individual para los líderes en riesgo. Además, la Asociación señala que en una reciente mesa de diálogo, entidades gubernamentales clave no participaron, lo que evidencia la falta de interés por parte del Gobierno para atender las necesidades del pueblo Barí.



Ante esta crisis, la Asociación de Autoridades Tradicionales del Pueblo Barí exige a los grupos armados que respeten los derechos, la vida y el territorio de sus comunidades. También solicitan al Gobierno Nacional que actúe de manera urgente, asegurando los recursos necesarios para dar cumplimiento a las medidas cautelares y convocando a sus delegados a las mesas de diálogo para abordar la grave situación.