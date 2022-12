¿Qué hay tras la liberación de los niños de las Farc? Responde Save the Children

La directora nacional de incidencia política de la organización sin fines de lucro Save the Children, Luz Alcira Granada, habló en El Radar de BLU Radio sobre la importancia de la entrega de los menores de edad reclutados por la guerrilla de las Farc y sus implicaciones.



“Consideramos que es un primer paso importante que celebramos con relación a la construcción de paz en el país porque en la medida que logremos como sociedad cumplir a cabalidad con los derechos de los niños, lograremos paz”, manifestó.



En ese sentido, dijo que aunque aún no han sido liberados todos los menores, sí hay que celebrar la liberación incluso de un niño.



“Como sociedad debemos celebrar que al menos un niño pueda ser recuperado y pueda regresar al seno de su hogar y el seno de la sociedad. Confiamos plenamente que va a ser un proceso de reintegración de los niños a la sociedad y que las Farc va a cumplir”, añadió.



Granada aprovechó para hacer un llamado a los otros grupos ilegales como el ELN y las bandas criminales que hagan el mismo proceso y entreguen a los menores, pues reclutarlos es “una violación tajante a los derechos humanos”.



Por otro lado, la miembro de Save the Children destacó los pasos a seguir luego de que la guerrilla entregue a los menores.



“Hay varias cosas que hay que tener en cuenta, lo primero que se identifica es cuál es el estado en términos de sus derechos, en términos de salud, muchos de ellos regresan sin registro civil, el tema de escolarización que en muchos casos es nula o mínima y luego ver la posibilidad de reintegración a la familia, que no es un proceso fácil”, explicó Luz Alcira Granada.



Finalmente, enfatizó en que la recuperación de un niño que pasó por esta situación de reclusión puede variar, porque depende del individuo, del tiempo que estuvo en la guerra, del tipo de situaciones que vivió en la guerra misma, entre otros.



