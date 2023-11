Reactivado grupo de contingencia del cese, estuvo inválido porque militares se salieron: disidencias

Aunque los diálogos entre las disidencias de las Farc al mando de alias 'Iván Mordisco' y el Gobierno nacional están suspendidos, aún está vigente el cese al fuego bilateral, entre este grupo y las Fuerzas Militares, en los últimos días se han presentado denuncias sobre presuntos incumplimientos de las dos partes, el último caso se registró en Timba, Cauca, pues el Ejército denunció una asonada, contra soldados y policías, que se habría registrado tras combates con las disidencias.

Según el reporte oficial, ninguno de los uniformados registró afectaciones de consideración tras el enfrentamiento con el grupo de 18 disidentes de las Farc. Desde el Comando del Ejército Específico del Cauca, indican que este tipo de acciones son el resultado de la instrumentalización por parte de los grupos armados.

"Porque es una población que viene inmersa, conviviendo con la estructura Jaime Martínez, una población civil que viene siendo instrumentalizada de manera periódica y permanente y que obliga a sacar a la Fuerza Pública de ese sector de Timba, con el ánimo de poder continuar con su economía", indicó el general Federico Mejía, comandante del comando.

Sobre esta situación, alias 'Sebastián', vocero de la delegación de diálogos de las disidencias al mando de alias 'Iván Mordisco', negó la responsabilidad del grupo, asegurando que los hechos se presentaron tras la muerte de un civil.

"No entendemos por qué el general Mejía no asume su responsabilidad y errores en sus tropas que hay fuerzas que no asumen plenamente el cese al fuego, en el cese al fuego en una situación de ese tipo el Ejército debió haber roto el contacto eso es lo que rezan los documentos de cese al fuego", señaló alias 'Sebastián'.

Por otro lado, asegura que desde el Ministerio de Defensa no se han lazando las directrices con suficiencia o no se les hace seguimiento al cumplimiento, por lo que se dificulta que se pueda avanzar pues habrá que entrar a un periodo de ajustes para que el cese se pueda fortalecer, por lo que esperan poder reunirse con el gobierno durante esta semana, para presentar también ante el comité de contingencia al cese las diferentes versiones sobre las denuncias de incumplimientos.

"El Ejército lo debe demostrar, y nosotros también, a través de unos documentos que manejamos, en el grupo nacional de contingencias, que fue el que se creó para resolver situaciones que pudieran poner en riesgo a alguna de las partes o a la población civil, de ese grupo de contingencias el 10 de noviembre se salieron los generales, entonces fue un grupo que quedó inválido pese a eso nosotros como Farc hemos seguido reportando los hechos y esperamos que el Ejército haga lo mismo", señaló Sebastián.

Por otro lado, señala que las disidencias esperan que el Mecanismo de Monitoreo y Verificación al cese al fuego bilateral se pueda instalar en los próximos días y que sus delegados ya se encuentran en Bogotá hace unos días para esta instalación. Asegura además, que los militares volvieron al grupo de contingencias la semana pasada.

"Se reactivó el grupo de contingencias pero sí desde el 10 de noviembre estuvo, digamos inválido, porque es un grupo que lo conforman las partes y si alguna de las partes que firman el cese no está pues no tiene razón de se, fue el 10 de noviembre cuando los militares se salieron, estaban manejando eso desde el grupo de contingencias esperando que instalemos el Mecanismo Nacional de Monitoreo y Verificación, lo que no entendemos es por qué no se hace si toda nuestra delegación ya está en Bogotá esperando la instalación del Mecanismo entonces pareciera que no quiere crear el instrumento para verificar", explica 'Sebastián'.

Respuesta del gobierno

Blu Radio consultó en la Oficina del Alto Comisionado para la Paz sobre la situación a la que hacen referencia los delegados de las disidencias en los diálogos con el gobierno, según el saliente Comisionado, Danilo Rueda, el mecanismo de contingencia tenía un tiempo estipulado de funcionamiento y ahora se tiene una mesa técnica de trabajo.

"El mecanismo de contingencia fue creado por el decreto 1640 de octubre 9 del 2023 antes del cese al fuego, hoy no tiene vigencia. Se ha venido trabajando con el apoyo de las fuerzas militares en labores de prevención y de seguimiento del cese al fuego. El MVMV creado por el Decreto 1684 de octubre del 2023, se espera poderlo instalar en próximos días cuando se reanude la Mesa de diálogos", señaló Rueda.

El decreto 1684, al cual hace referencia el saliente Comisionado, en su artículo 14 estipula que, "La instancia Nacional del MVMV se instalará en la semana siguiente a la firma del presente decreto" dicho decreto se firmó el pasado 16 de octubre y aún no se ha instalado el Mecanismo.

Blu Radio también consultó fuentes en las Fuerzas Militares y aseguraron que los militares que hacen parte del equipo de contingencia no se han ido, que incluso continúan con el monitoreo de posibles violaciones al cese al fuego con las disidencias de las Farc.

