“Recibo con mucho beneplácito y responsabilidad el llamado”: Nigeria Rentería sobre diálogos con ELN

Tras el anuncio hecho por el Gobierno Nacional de integrar a la mesa de negociación de paz con el Ejército de Liberación Nacional, ELN, a cuatro nuevas mujeres, en las que se destaca Mabel Lara, María Jimena Duzán, Adelaida Jiménez y Nigeria Rentería , esta última se refirió a su nombramiento.

“Realmente es muy importante para mí, es un compromiso con el país. Vengo de una región chocoana que ha sido muy azotada por el conflicto armado y podría decirse que las cosas no han cambiado mucho después de esa suscripción del acuerdo de paz con las Farc. Esos espacios también fueron llenados por otros actores en el territorio y el ELN se ha convertido en uno que ha estado permanentemente en el territorio", indicó Rentería.

"He recorrido mi departamento y asimismo el pacífico, en diferentes temas en los que he venido desarrollándome en toda mi vida. Lo recibo con mucho beneplácito, con mucho compromiso y responsabilidad y estoy muy interesada en ser parte de ese equipo de negociación”, añadió.

La mujer señaló que presentará toda su experiencia en la negociación de paz, ya que participó en los diálogos con las Farc en La Habana, Cuba.

“Yo soy una mujer negra, afrodescendiente. He venido trabajando en temas de paz, pero también el perfil mío es el de la justicia. Creo que es necesaria esta justicia social, si no, lo único que vamos a tener solamente este represivo en los territorios, que no ha logrado que eso mejore en lo que llevamos viviendo en nuestra vida", manifestó Rentería.

"Uno de los aportes es ser mujer colombiana, también consciente del papel que ha tenido en todo este conflicto armado en todo el país y es importante esa mirada y esa presentación directa; no solo de su rol, sino también su expectativa de cómo ayudar a solucionar las problemáticas de cada día, porque son madres, son hijas, son mujeres las que están viviendo cada día esta problemática. Es como dar mi punto de vista de lo que ocurre en esa Colombia profunda que muchos desconocen cómo es el tema del conflicto en el territorio”, acotó.

La líder del pacifico dijo que en los próximos días se reunirá con el Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, y el jefe de la delegación con el ELN.

“Tengo una reunión pendiente con el Alto Comisionado hace un par de días. Pude tener una llamada telefónica con él, pero realmente esta reunión está por desarrollarse. Tengo, eso sí, conocimiento de la noticia como se conoció anoche", apuntó.

