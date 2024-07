Rodrigo Londoño: "El acuerdo de paz no mandata una constituyente"

El excanciller Álvaro Leyva ha asegurado en diferentes ocasiones que el acuerdo de paz firmado en 2016 con la extinta guerrilla de las Farc abre la puerta a convocar a una Asamblea Nacional Constituyente.

Rodrigo Londoño, quien fue el último comandante de la extinta guerrilla de las Farc, aseguró que en el acuerdo no quedó estipulada esta idea.

“El acuerdo no mandata una constituyente, el acuerdo lo que mandata es un gran pacto nacional que de pronto en el pacto nacional entre las fuerzas políticas, las fuerzas gremiales, económicas, los sectores sociales lleguemos al acuerdo de que hay que convocar una constituyente para hacer un nuevo contrato social, que es una nueva constituyente, pero sí podemos hacerlo con los mecanismos que tenemos. Aquí hicieron un cambio profundo a la Constitución, cambiaron un artículo de la Constitución. Podemos hacer reformas a la Constitución entre las partes de la implementación, pero eso debe ser fruto de un consenso, de un pacto y por eso saludo la disposición del ministro Cristo de trabajar en función de ello”, señaló Londoño.

En el mismo sentido indicó que su posición se la ha manifestado al excanciller Álvaro Leyva.

“Con él permanentemente estamos hablando, él conoce cuál es mi posición; yo no me niego a que haya una Asamblea Nacional Constituyente, pero ese no es el centro del debate en este momento, el centro del debate es el gran acuerdo nacional”, aseguró el excomandante de la extinta guerrilla de las Farc.

‘Timochenko’ también se refirió al papel de la JEP, pues recientemente desde el Gobierno nacional y desde el partido Comunes se han hecho algunos cuestionamientos a algunas decisiones.

“Hemos iniciado un diálogo constructivo con la JEP, estamos en ese diálogo y estamos convencidos de que si trabajamos y nos mantenemos en esa ruta vamos a lograr que la jurisdicción vuelva a su espíritu y a su naturaleza”, finalizó Londoño.