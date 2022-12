Se revisó punto a punto del acuerdo para saber si campaña del NO mintió: magistrada

La magistrada de la Sección Quinta del Consejo de Estado, Lucy Jeanette Bermúdez, se refirió a la decisión de este Alto Tribunal de ordenar medidas cautelares para pedir al Congreso y al presidente de la República continuar con la implementación de los acuerdos luego de determinar que la campaña del NO mintió para lograr su victoria en el plebiscito por la paz.



Según Bermúdez, se estudió a fondo el acuerdo logrado entre el Gobierno y las Farc para determinar en qué puntos habría mentido la campaña del NO.



“Se analizaron uno a uno los puntos para ver si en efecto se incluyó tal planteamiento o no y uno a uno se establece en los que sí y los que no (…) La ideología de género se analiza y se establece que no hay tal y que se trató de enfoque de género”, señaló al magistrada quien agregó que también fue falso el argumento que indicaba que se buscaba la creación de un estado similar al venezolano.



Desde el Consejo de Estado la magistrada aseguró que se tuvieron en cuenta fotografías donde se evidenciaba la promoción de los falsos argumentos, además, las declaraciones del entonces jefe de la campaña por el no, Juan Carlos Vélez, en las que aseguraba que la estrategia era dejar de promocionar los acuerdos y basarse en la indignación, sirvieron de apoyo a la investigación.



Bermúdez indicó que por ahora solo se ha estudiado lo plantado en la demanda radicada por dos ciudadanos, pues no es competente para investigar asuntos externos a los señalados por los demandantes.

