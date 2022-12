Si fuera colombiano y pudiera votar, yo también votaría sí: Vargas Llosa

El escritor y Nobel de Literatura peruano Mario Vargas Llosa defiende el "Si" en el referéndum que celebrará Colombia para ratificar los acuerdos de paz firmados por el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos y la guerrilla de las Farc.



"Si fuera colombiano y pudiera votar, yo también votaría por el sí", afirma en un artículo de opinión publicado en el diario español El País.



Reconoce que no tenía clara su postura, pero que el artículo de Héctor Abad Facionce, víctima de la violencia, titulado "Ya no me siento víctima" y publicado en el mismo diario, lo decidió a apoyar los acuerdos de paz firmados en La Habana en agosto de este año.