Si no hay acuerdo con Gobierno venezolano, no va a pasar nada con el ELN, advierte Ariel Ávila

En entrevista en Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, el senador del Partido Verde Ariel Ávila abordó la delicada situación de orden público en Colombia, centrándose en el fracasado proyecto de la política de seguridad que buscó transformar la dinámica de violencia en el país.

La situación actual en Colombia

Ávila enfatiza que, aunque el gobierno de Petro tenía buenas intenciones al proponer la paz total, la estrategia ha sido lamentablemente ineficaz. Con más de 300 municipios afectados por la violencia de grupos como el ELN y el Clan del Golfo , la promesa de paz se siente lejana.

"EL ELN tiene el control territorial del Catatumbo desde hace más o menos siete años cuando eliminó al EPL y eso no ha variado en ese momento. Las operaciones militares había que hacerlas, tanto la de El Plateado en el Cauca como esta el Catatumbo, pero se sabía que esta particularmente estaba destinada al fracaso. ¿Por qué? Pues por el factor Venezuela, porque pues yo lo he dicho varias veces. El ELN en Venezuela es un grupo paramilitar. Aquí podrá ser un grupo guerrillero y el régimen venezolano ve eso como una especie de reserva militar en caso de una intervención y no están interesados ni en combatirlo militarmente ni en ayudar a la paz", dijo.

Entonces ahí hay un problema de fondo. Y es que mientras no haya algún tipo de conversación, de acuerdo con el gobierno venezolano de qué hacer con el ELN, pues sencillamente pasan a un lado, pasan al otro y se dan estas situaciones. Además allá hay una zona minada muy grande agregó Ávila

Impacto de la política de seguridad

El senador criticó la ineptitud del actual Gobierno en cuanto a la política de seguridad, subrayando que este aspecto ha fallado junto con la de paz .

"No se puede tener una oferta de paz fuerte sin una política de seguridad efectiva", comentó. Según él, la situación en ciudades como Barranquilla, descrita como el "catatumbo urbano", es un reflejo claro de esto. La política de seguridad actual ha fracasado en adaptarse a los nuevos fenómenos delictivos que han surgido en el país.

Desafíos en las elecciones de 2026

Con el país de cara a un año electoral , Ávila advierte sobre la inminente interferencia de grupos armados en el proceso. Aunque afirma que no habrá una coerción a los votantes como en el pasado, las elecciones estarán marcadas por financiamiento ilícito y manipulación de campañas.

"Las disputas por territorios mineros y de cultivo de coca serán claves en este contexto", dice el senador. La incertidumbre sobre cómo se verán afectadas las elecciones es evidente, y los ciudadanos temen que sus voces sean censuradas.

Ávila concluyó que la situación es crítica y requiere atención inmediata. Las consecuencias para la población colombiana ya son graves, con más de 50,000 desplazados, y la falta de respuestas efectivas por parte del gobierno acentúa el desánimo de los ciudadanos.

El camino a seguir implica diálogos no solo con grupos armados en Colombia , sino también con actores internacionales, especialmente Venezuela, cuya influencia en la crisis es innegable. En los próximos años, el desafío será recuperar el control del orden público y la confianza de la ciudadanía en el Estado.

