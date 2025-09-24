Sin plata, JEP alerta riesgo en cumplimiento de sanciones restaurativas

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) señaló que las primeras sanciones propias impuestas en el marco del macrocaso 01 (secuestro y otros crímenes de las Farc-EP) y del macrocaso 03 (falsos positivos en el Batallón La Popa) corren riesgo de incumplimiento por falta de presupuesto.

Aunque Hacienda ya destinó $20.000 millones, la ejecución total de los proyectos restaurativos requiere $121.858 millones, por lo que se necesitan más de $100.000 millones adicionales que deben ser incluidos en el presupuesto general de la nación 2026.

Proyectos de la primera sentencia – $35.762 millones



Medio ambiente, naturaleza y territorio – $13.634 millones. Huellas por la memoria – $10.587 millones. Acción integral contra minas – $5.829 millones. Búsqueda de desaparecidos – $5.712 millones.

Proyectos de la segunda sentencia – $86.096 millones



Plan integral de memorialización Caribe – $7.044 millones.

$7.044 millones. Centro de armonización del pueblo Kankuamo – $27.547 millones.

– $27.547 millones. Centro integral OMONAPA del pueblo Wiwa – $15.805 millones.

– $15.805 millones. Casas multipropósito en Cesar y Magdalena – $22.803 millones.

– $22.803 millones. Casa Cultural Nelson Enrique Romo Romero – $5.748 millones.

– $5.748 millones. Proyecto productivo “Sembradores de Amor y Paz” – $7.149 millones.

Advertencias

La JEP pidió incluir en el presupuesto 2026 artículos que garanticen recursos prioritarios para sanciones y reparación. También advirtió que el Ministerio de Justicia aún no expide el decreto sobre condiciones transversales y que MinHacienda incumplió la Circular 012 de febrero de 2025, que ordenaba priorizar gastos de sanciones de la JEP.

Con este llamado, la JEP recalcó que, sin financiamiento, no será posible reparar a las víctimas ni consolidar la paz en Colombia.